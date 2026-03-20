宏福苑聽證會｜證鴻毅回標分析被篡改存誤導　董事着職員勿理會

大埔宏福苑火災獨立委員會周五（21日）舉行第二場聽證會，首席代表大律師杜淦堃稱顧問公司「鴻毅」項目經理孔世傑發現回標分析文件資料被篡改，宏業的24項違反職安紀錄被刪除，「法律訴訟」因此取得6分，評分躍升成為首選，有承辦商亦被調整分數，「鴻毅」董事黃俠然著職員不用理會，繼續使用該份回標分析文件。

杜淦堃形容情況難以想像，顯示有人篡改資料，並稱「鴻毅」的回標分析和評級誤導居民，選擇合適的大維修承辦商。



《香港01》宏福苑五級火專頁

2024年7月，宏福苑工程顧問「鴻毅」董事黃俠然（右四）及承建商「宏業」董事侯華建一同出席工程解說會。（宏福苑法團影片截圖）

「鴻毅」經理發現資料被篡改

大埔宏福苑火災獨立委員會周五（21日）舉行第二場聽證會，顧問公司「鴻毅」會根據公司背景、價格等因素分析並評級，其中宏業在「法律訴訟」一欄，因無訴訟紀錄取得滿分。

杜淦堃引述「鴻毅」項目經理孔世傑的證人陳述書，孔稱2023年8月完成回標分析，將資料交予「鴻毅」董事黃俠然，黃其後將分析交回檢視有否錯漏，但孔發現與當初提交的分析資料有出入，例如「法律訴訟」的訴訟詳情被刪除，由無分變有分，「法律訴訟」一欄滿分為6分。

杜形容回標分析的文件與事實不符，因「鴻毅」聲稱「宏業」無紀錄，惟在勞工處紀錄中，宏業有24次違反職安的刑事紀錄，如未能防止工人墮下等違規行為。另外，屋宇署紀委會亦曾裁定「宏業」違反建築工程的相關規定，判罰五萬元。

有一直關注大維修的大埔宏福苑居民指，曾就合約條款和工程問題，質問顧問「鴻毅」和承建商「宏業」。（廖雁雄攝）

杜淦堃：居民被誤導

杜淦堃稱，「宏業」因取得「法律訴訟」6分共獲得20分，令「宏業」變成在無A級公司的情況下，成為B級公司首選。另外，孔世傑稱有發現其他承辦商被調整評分，當孔世傑嘗試查詢，黃稱不用理會，繼續使用最新版本。

杜淦堃形容情況難以想像，因所有均是公開資料，顯示有人篡改資料。他稱「鴻毅」篩選14間承建商面試，並將結果交予居民考慮，準則基於鴻毅分析和評級，認為居民被誤導。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

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