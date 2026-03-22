資助學校擬准收非本地學生　蔡若蓮：如果突然之間有大量想來香港

教育局准直資學校「擴容」以額外學額取錄非本地學生後，局長蔡若蓮被問及會否擴展至資助學校，她稱當局持開放態度，「如果突然之間有大量非本地學生，很想湧嚟香港，我哋可以再研究一下。」她表示現時言之尚早，當局也會研究准部份抑或全部資助學校參與，或是准許某個階段招收非本地學生。



早前有機構被揭涉嫌營運無牌學生宿舍，蔡若蓮強調沒有所謂的「中小學寄宿補習學校」，若學生在校外住宿，則非寄宿學校，而是受《床位寓所條例》管理的宿位，呼籲家長小心不合規的「學生宿舍」。



教育局局長蔡若蓮稱，當局會研究規管學生宿舍。（廖雁雄攝）

蔡若蓮稱會研究准全部抑或部份資助學校取錄非本地學生

蔡若蓮今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，開發生源相當重要，當局現時容許直資學校超額錄取非本地生，短時間內不會設收生上限。

至於未來會否擴展至資助學校，她稱當局持開放態度，「如果突然之間有大量非本地學生，很想湧嚟香港，我哋可以再研究一下。畀我哋資助學校參與一部分，抑或邊個階段參與、點樣參與」，「例如我哋要睇，到底用獎學金形式，唔涉及收學費，可以吸引一啲好優秀嘅學生。」她表示現階段言之尚早，也要考慮配套。

內地教育機構「曦庭學社」租用位處名校網的九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為12至18歲新來港的中學生辦宿舍。民政署稱，牌照處未有接獲題述機構申請床位寓所牌照。（戴慧豐攝）

學生宿舍如與學校未有任何聯繫 蔡若蓮：屬住宿床位

就近期有校外學生宿舍被揭違規經營，蔡若蓮表示，若相關住宿和學校未有任何聯繫，則屬住宿床位，受《床位寓所條例》規管，當局暫時未發現有單位涉及非法教學。

至於有否需要就寄宿服務訂立監管機制，她稱或會與其他部門商討。她又指，現時大部份非本地生的家人均居於香港，認為寄宿服務需求很少，而直資學校及國際學校合共提供3,000多個宿位，足夠應付需求。

現時英、美均有針對學生寄宿訂立監管機制，蔡若蓮稱現時許多非本地生的家庭均在港工作，學生寄宿需求少，但當局會密切留意相關情況，或會與其他部分商討。