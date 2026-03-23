青年棄學士「降呢」屋宇裝備高級文憑：行對的道路總會開花結果

羅子浩（Jacky）曾獲城大取錄就讀電子工程學士課程，不過僅半年便發現完全沒興趣，於是轉到職業訓練局青年學院（摩理臣山），修讀「屋宇裝備工程學高級文憑課程」。他的決定惹來很多質疑，但他說，是經深思熟慮，走出屬於自己的路。他在昨日（22日）的尤德爵士紀念基金第39屆獎學金頒獎典禮，成為其中一位得獎者，他說：「喺啱嘅道路一直行，總會開花結果。」



基金另設每人4萬元獎學金予修讀本地學士學位課程的學生，其中一個得獎者是理大時裝二年級學生潘慧媛（Fiona）。她有很多興趣，但現時尚未想到畢業後要做甚麼，此刻只想多探索時裝行業。在香港從事創作，看似很不適合，但她並不完全同意，「創意唔會因為個地方本身嘅文化而備受限制。」



尤德爵士紀念基金第39屆獎學金頒獎典禮昨日在香港大會堂舉行，教育局安排三位得獎者受訪。（湯致遠攝）

尤德爵士紀念基金第39屆獎學金得獎者（左起）潘慧媛、馮凱澄和羅子浩接受訪問，分享他們的升學選擇。（湯致遠攝）

尤德爵士紀念基金第39屆獎學金頒獎典禮咗、昨日（22日）在香港大會堂舉行。基金在2025/26年度撥出306萬元，958名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金和獎項。

尤德爵士紀念基金第39屆獎學金得獎者（左起）潘慧媛、馮凱澄和羅子浩接受訪問，分享他們的升學選擇。（湯致遠攝）

羅子浩對就讀課程無興趣 毅然由城大轉讀職訓局

羅子浩（Jacky）在2019年中學畢業後，獲城大取錄，就讀電子工程學士課程。僅半年後，他便發現完全沒興趣，於是便轉到職業訓練局青年學院（摩理臣山），就讀「屋宇裝備工程學高級文憑課程」。有這個轉變，第一是因為安全，有機構保障下不用走冤枉路；第二是因為屋宇裝備工程是他想做的行業，而任職工程界的父親亦告訴他，工程界有很多工作機會。

羅子浩（Jacky）勉勵一眾不跟隨主流發展路線的人，要聆聽自己的心聲。（湯致遠攝）

老師、同學質疑為甚麼不「捱埋佢」

雖然他自言決定經過深思熟慮，但由城大轉讀職訓局，少不免會惹來很多質疑。當他決定離開城大，當時的老師、同學也問他為甚麼不「捱埋佢」，但他很清楚自己的狀況，不想在一個自己不喜歡的課程讀四年，畢業後也不知道能做甚麼。

走出屬於自己的路 勉勵同路人聆聽自己心聲

現時的他則完全不是處於這個一頭霧水的狀態。他是新輝（建築管理）有限公司的助理工程師（機電），亦擁有高等教育科技學院的屋宇設備工程（榮譽）工學士學位；未來則打算考工程師牌，亦打算讀碩士。

走出屬於自己的路的他勉勵一眾不跟隨主流發展路線的人聆聽自己的心聲：

攤自己個心出嚟，同自己對話，了解清楚自己想做啲咩。決定咗條路就不斷去努力，行到去有結果為止，中間唔好咁易放棄。喺啱嘅道路一直行，總會開花結果。 尤德爵士紀念基金獎學金得主羅子浩

羅子浩成為「完成再培訓課程，並成功將所學知識運用於新工作崗位的在職人士」其中一位得獎者，獎金為5,000元。

潘慧媛（Fiona）說她有很多興趣，但現時尚未想到畢業後要做甚麼，此刻只想多探索時裝行業。（湯致遠攝）

時裝學生潘慧媛興趣多 此刻只想多探索

獲得獎學金的潘慧媛（Fiona）是理大時裝學生。除了本科外，喜歡創作的她也參與了不少活動，有「非物質文化遺產時裝系列」、「倫敦時裝考察之旅」及「二手衣物回收計劃」等。她有很多興趣，但現時尚未想到畢業後要做甚麼，此刻只想多探索時裝行業。

「創意唔會因為個地方本身嘅文化而備受限制」

她認為香港的文化底蘊與意大利或法國等地不同，香港人普遍不是太重視時裝。是否不適合在香港發展創意產業？她認為並不完全是：

創意唔會因為個地方本身嘅文化而備受限制。見到身邊有好多人都繼續做緊自己鍾意嘅嘢；好多師兄師姐，即使係咁嘅環境下，依然會創立自己嘅品牌。創作者用自己嘅方式做緊自己鍾意嘅嘢，我覺得咁就已經夠。 尤德爵士紀念基金獎學金得主潘慧媛

由學徒事務專員提名，獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒獎的四名學徒為：

（一）陳玉杰，修畢土木工程高級文憑課程，現任職技術員；

（二）羅子浩，修畢屋宇設備工程（榮譽）工學士，現任職一級助理工程師（機電）；

（三）高文廸，修畢職專證書（屋宇裝備工程）課程，現任職技術員；及

（四）江文隆，修畢職專文憑—職學計劃（電機工程）課程，現任職二級技術員。



由僱員再培訓局及建造業議會提名，獲頒尤德爵士紀念基金在職人士自我增值獎的五名在職人士為：

（一）鄭永傑，曾修讀電氣佈線工（中級工藝測試）基礎證書課程，現職技工；

（二）李富榮，曾修讀剪接助理基礎證書課程，現職影片剪接、合成及動畫師；

（三）曾鎮城，曾修讀電氣佈線工（中級工藝測試）基礎證書課程，現職技工助理；

（四）謝浩昌，曾修讀中級技工合作培訓計劃—裝修維修工（樓宇）課程，現職土木工程學徒；及

（五）葉慧嫺，曾修讀護理員基礎證書課程，現職護理員。



今屆尤德爵士紀念基金獎學金尚頒發給928位高中學生和12位職業訓練局學生獲頒高中學生獎，每人1,000元。