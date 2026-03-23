蔡繼有女生奪28萬尤德獎學金到牛津大學讀書　學成後回港服務港人

保良局蔡繼有學校學生馮凱澄（Clarissa）獲得尤德爵士紀念基金頒發28萬元獎學金，是今屆第二高金額獎學金得主。她對生物化學感興趣，計劃到牛津大學讀生物化學（分子與細胞）綜合學士與碩士課程。談及未來，她說希望先探索不同的東西，並學成後回港，「畢竟我都係一個土生土長嘅香港人，服務香港人會比較適合。」



尤德爵士紀念基金第39屆獎學金頒獎典禮昨日在香港大會堂舉行，教育局安排三位得獎者受訪。（湯致遠攝）

尤德爵士紀念基金第39屆獎學金得獎者（左起）潘慧媛、馮凱澄和羅子浩接受訪問，分享他們的升學選擇。（湯致遠攝）

尤德爵士紀念基金第39屆獎學金頒獎典禮昨日（22日）在香港大會堂舉行。基金在2025/26年度撥出306萬元，958名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金和獎項。

馮凱澄認為生物化學和人類身體很有關聯，可以學到身體內的化學反應。（湯致遠攝）

今年頒發的獎項包括一項海外獎學金，總額為28萬元。得主馮凱澄本身便對生物化學感興趣，她認為和人類身體很有關聯；可以學到身體內的化學反應，對她來說是一件很奇妙的事。她憶述一次到瑪麗醫院實習的經歷，當時看到一個心臟科醫生用很多深奧的技術去幫助病人，她形容這個見聞很「fascinating」（迷人）。

她選擇牛津大學，是因為她認為該校小班教學、一個教授對兩、三個學生的方式適合自己，尤其是她讀IB時已習慣了自主學習的模式。談及未來，她說希望先探索不同的東西，尤其她對基因學等也很感興趣。長遠而言，她希望透過所學貢獻香港，不排除回港做醫生。

馮凱澄說，獎學金將會全額用於在英國的學費。（湯致遠攝）

對於尚是中學生的她來說，28萬元自然是一個很大的金額。馮凱澄說，獎學金將會全額用於在英國的學費。

我係一定會返香港嘅。畢竟我都係一個土生土長嘅香港人，同埋我都比較適合香港嘅環境，如果我將來返香港工作、服務香港人會比較適合。 尤德爵士紀念基金獎學金得獎者 馮凱澄

今屆尤德獎學金尚頒發一項殘疾學生海外研究生獎學金（30萬元）、三項研究生獎學金予修讀本地研究生課程的學生（每人5萬元）、六項獎學金予修讀本地學士學位課程的學生（每人4萬元），以及一項獎學金（4萬元）予修讀本地學士學位課程的殘疾學生。另有六名在DSE中學文憑考試取得優異成績的學生獲頒發基金獎，每人5,000元。

尤德爵士紀念基金第39屆獎學金得獎者（左起）潘慧媛、馮凱澄和羅子浩接受訪問，分享他們的升學選擇。（湯致遠攝））

五名DSE狀元得獎

基金另有一個獎項，頒給2025年DSE中學文憑試取得優異成績的學生。今屆共有六人得獎，其中五人是DSE狀元。他們為：

（一）英皇書院的容卓言；

（二）皇仁書院的濮愷俊；

（三）保良局董玉娣中學的黃泓智；

（四）聖保羅男女中學的曾銘聰；

（五）香港道教聯合會鄧顯紀念中學的王苑廷；及

（六）拔萃女書院的蔣帛延。



2025年DSE中學文憑試放榜｜英皇書院狀元容卓言認為，局長背後意思是希望香港不同學生可多元發展。（林子慰攝）

2025年DSE中學文憑試放榜｜皇仁書院超級狀元濮愷俊必修科及選修科物理、化學、生物、以及數學延伸單元二均獲5**成績，冀望未來在港就讀醫學系。（黃寶瑩攝）

2025年DSE中學文憑試放榜｜保良局董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。（林子明攝）

2025年DSE中學文憑試放榜｜曾銘聰來自傳統名校聖保羅男女中學，覆核成績成功後，成為今年第17位DSE中學文憑試狀元。（受訪者提供圖片）

2025年DSE中學文憑試放榜｜上水道教聯合會鄧顯紀念中學的王苑廷（左）取得六科5**，成為狀元。（賴卓盈攝）

唯一一位非狀元得主、拔萃女書院的蔣帛延來頭亦不小，她是香港資優教育學苑「傑出學員獎」得主，亦是2024年「十大創科少年獎」得主。