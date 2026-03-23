何文田緩跑徑起點Start變「Strat」　康文署遮蓋稱「危險/待修」

《香港01》昨日（22日）報道康文署位於何文田迦密村街花園的緩跑徑，「起點」英文串法由正確的「Start」變為「Strat」，調亂字母「a」及「r」的次序。康文署今早（23日）派人以黑膠帶遮蓋英文字，標示「危險/待修」，又以圍欄、雪糕筒、膠帶等圍封。近中午，圍封範圍再度擴大，幾乎整條緩跑徑都以膠帶圍封。



康文署今早（23日）派人以黑膠帶遮蓋英文字，標示「待修」，又以圍欄、雪糕筒、膠帶等圍封。（陳先生提供相片）

康文署今早（23日）派人以黑膠帶遮蓋英文字，標示「待修」，又以圍欄、雪糕筒、膠帶等圍封。（陳先生提供相片）

位於何文田迦密村街花園的緩跑徑，起點英文串法早前由正確的「Start」變為「Strat」。（資料片/董素琛攝）

位於何文田迦密村街花園的緩跑徑，起點英文串法早前由正確的「Start」變為「Strat」。（資料片/董素琛攝）

迦密村街花園緩跑徑串錯字

何文田迦密村街花園的緩跑徑，以黃色大字寫上起點，全長100米。在「起點」，其英文串法由正確的「Start」變為「Strat」，即字母「a」及「r」的先後次序調亂。跑手陳先生指，留意到緩跑徑已數次更換字體，但以往的串法均為正確。他認為緩跑徑上的字向來少人留意，但指此等錯誤屬「唔應該會有嘅錯」。

康文署今早（23日）派人以黑膠帶遮蓋英文字，標示「待修」，又以圍欄、雪糕筒、膠帶等圍封。（陳先生提供相片）

康文署今早（23日）派人以黑膠帶遮蓋英文字，標示「待修」，又以圍欄、雪糕筒、膠帶等圍封。（陳先生提供相片）

康文署今早派人圍封「Strat」

陳先生今早目擊工人到場，以黑膠帶遮蓋「Strat」，上面標示着「危險/待修」，兩旁有兩個康文署的雪糕筒，再繫上膠帶。及後圍封範圍擴大，起點所有標示字體都以黑布遮蓋，四邊再有圍欄圍封，佔據緩跑徑其中一邊。

近中午，圍封範圍再度擴大，幾乎整條緩跑徑都以膠帶圍封。

近中午，圍封範圍再度擴大，幾乎整條緩跑徑都以膠帶圍封。（陳先生提供相片）

近中午，圍封範圍再度擴大，幾乎整條緩跑徑都以膠帶圍封。（陳先生提供相片）

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