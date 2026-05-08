假球案｜霍斌仁和「艇仔」等3人操控球賽罪成　屠俊翹罪名不成立

港會前球員霍斌仁和屠俊翹等人，涉串謀「艇仔」打假波，有證人指他們有在群組討論，指霍曾稱若他在球場上做動作，如拉襪或舉手，即暗示入球數字，「艇仔」觀賽見狀，便會在外圍下注。辯方卻指該涉案群組是玩笑性質，並指霍不時「山埃貼士」，令群組的人輸錢，可見他並無操控球賽。案件早前經審後，今（8日）在西九龍法院裁決。裁判官余俊翔裁定球員霍斌仁和艇仔等三人罪成，屠俊翹則罪名不成立。



首3被告罪成 只有屠俊翹罪脫

4名被告：霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、盧斯安奴(Luciano SILVA DA SILVA （36歲，足球員），及屠俊翹（29歲，足球員）。他們同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至2023年4月30日期，在港與成嘉狄及其他身份不詳的人士串謀，致使「愉園」在賽事中落敗，或操控人球或角球數目，以在該賽事中贏取金錢。霍等人另被控3項向代理人提供利益等罪。

被告霍斌仁(左)被指會用拉襪、舉手等動作，暗示該場波的失球數字，但其律師卻指霍經常給「山埃貼士」，證明霍並無操控賽果，霍被裁定罪成。(陳曉欣攝)

第二被告Waheed MOHAMMAD被裁定罪名成立。(陳曉欣攝)

第三被告Luciano SILVA DA SILVA(盧斯安奴)的律師指，盧在群組發言只是想「埋堆」，他被裁定罪名成立。(陳曉欣攝)

第四被告屠俊翹，案發時是港會內的少數的職業球員，他被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

巴西籍證人莊馬仕稱，他加盟港會時，其正職是餐廳經理。他指霍斌仁曾邀請他一同做生意，他問為何時，霍稱是操控賽果，他初時以為霍在講笑。(陳曉欣攝)

證人麥美倫稱他在港會球隊踢波時，每月只支薪1元。(陳曉欣攝)

污點證人成嘉狄稱他看到霍斌仁在球場上作出暗示失球的動作，便會在外圍下注。(陳曉欣攝)

污點證人稱曾加入霍有份的投資群組

污點證人成嘉狄（Kartik Srivastava）早前供稱，他與次被告Waheed是中學同學，他畢業後加入了一個WhatsApp的投資群組，霍亦是成員。霍表示，他有中國、巴西和尼日尼亞球賽的內幕消息，可以透過賭博賺錢。

霍在場上做動作通風報信

在2022年8月，成等人在另一群組討論操縱本地足球賽事賭外圍賺錢，包括愉園賽事。眾人提到霍作賽時，會做出一些動作來通風報信，例如以拉襪暗示進球，成和Waheed在現場看到動作便會下注。

拉襪失兩球 舉手失一球

其中在10月30日愉園對中西區體育會的賽事前，成等人在群組中提前討論，如拉襪即表示會失兩球，舉手即表示最少失一球，如果成入場後5至10分鐘未見任何訊息，他便會離場。成稱在觀賽時看到暗示便會下注。

兼職球員指霍曾邀一同操縱賽果

港會兼職球員，巴西籍的莊馬仕供稱，隊友霍斌仁在2021年10月一次球隊訓練時，問他有無興趣一起做生意，莊問甚麼生意，霍稱是操縱賽果，至少輸1球及大比數落敗，每次可得一萬元報酬，由中國人提供。莊不知道霍是否透過賭博賺錢及要如何把1萬元給他。莊初時以為霍在開玩笑，但霍之後兩度重提事件，並表示報酬可達3萬元，莊才意識到對方是認真的，明言拒絕，並告訴其他隊員。

律師指盧提意見只為偽裝一員

代表第三被告盧斯安奴的大律師盤問時指，盧斯安奴在賽前提供賭波意見或賠率只是為了「偽裝」自己是群組一員，因為他感到朋輩壓力需要「埋堆」，與操控賽果無關。

律師指霍常給山埃貼士

代表霍斌仁的大律師則指，涉案 WhatsApp 群組只是玩笑性質，是一班男人討論女人等無聊話題，又指霍經常給「山埃貼士」，成不止一次跟貼士後輸錢，證明霍沒操控賽果。

案件編號：ESCC438/2024