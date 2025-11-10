港會前球員涉打假波　辯方指隊內有球員薪酬僅1元　隊內早有不和

港會前後衛霍斌仁涉賄賂隊友「打假波」，霍及2名球員和一名「艇仔」被廉署控串謀賭博時作弊等5罪，案件今（10日）於東區裁判法院開審。港會的巴西籍球員莊馬仕稱，霍曾問他是否有興趣做生意，他問是甚麼時，霍稱是操控賽果，並稱可賺1至3萬元。莊稱初時以為霍講笑，後因霍再兩度提及，他才知是真，並即斷言拒絕。辯方盤問時指，隊內業餘球員薪酬低，有的僅象徵式得1元，職業球員不滿業餘球員表現，雙方早有不和，認為莊因而對霍印象不佳，並誤會霍想操控賽果的意思，莊不同意。



4名被告：霍斌仁（29歲，前足球員）、Waheed MOHAMMAD （27歲，無業）、Luciano SILVA DA SILVA （36歲，足球員），及屠俊翹（29歲，足球員），同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至2023年4月30日期間，在香港與成嘉狄及其他身份不詳的人士一同串謀，致使「愉園」在賽事中落敗或操控人球及/或角球數目，以在愉園的足球賽事中贏取金錢。霍等人另被控3項向代理人提供利益等罪。

首被告霍斌仁，案發時是港會內少數的職業球員之一。(陳曉欣攝)

第四被告屠俊翹，案發時是港會內的少數的職業球員。(陳曉欣攝)

第三被告Luciano SILVA DA SILVA。(陳曉欣攝)

巴西籍證人莊馬仕稱，他加盟港會時，其正職是餐廳經理。他指霍斌仁曾邀請他一同做生意，他問為何時，霍稱是操控賽果，他初時以為霍在講笑。(陳曉欣攝)

莊加盟時正職是餐廳經理

巴西籍的莊馬仕以英語作供，其正職為餐廳經理，2018年以兼職球員身份加入港會，2021年與港會簽訂專業球員合同。

指霍問有否興趣一起做生意

莊憶述，隊友霍斌仁在2021年10月一次球隊訓練時，問他有無興趣一起做生意，莊問甚麼生意，霍稱是操縱賽果，至少輸1球及大比數落敗，每次可得一萬元報酬，由中國人提供。莊不知道霍是否透過賭博賺錢及要如何把1萬元給他。莊初時以為霍在開玩笑，但霍之後兩度重提事件，並表示報酬可達3萬元，莊才意識到對方是認真的，明言拒絕，並告訴其他隊員。

有業餘球員月薪僅象徵式收1元

代表霍的蘇信恩大律師其後盤問莊，莊同意香港足球會對於球員投放的資源較少，案發時球隊內只有霍斌仁和屠俊翹等3名職業球員，其餘均屬業餘球員，有球員的月薪僅為象徵性1元。

職業球員不滿業餘球員表現

蘇指，當時球隊內職業球員和業餘球員之間有不和，職業球員不滿業餘球員的表現，港會曾在2021年10月菁英盃賽事中以0：3敗給南區，屠俊翹更因紅牌被逐出場，此事令雙方關係惡化，莊同意。

質疑莊誤會霍的意思

蘇續指，當時莊和霍都有傷患，霍以職業球員的身份，勸莊不要落場踢波很正常。莊稱如果兩人沒有之前的對話的話，他會同意是正常。蘇續指莊是因為有傳言指職業球員不滿業餘球員，損害令莊對霍的印象，才會誤會霍邀請他操縱賽果。莊不同意。

案件編號：ESCC 438/2024