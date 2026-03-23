香港工資中位數出爐　$21,200按年增3.5%　即睇你屬邊個水平

撰文：石國威
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政府統計處今日公布本港僱員的每月工資中位數，在統計月份、2025年5月至6月為21,200元，按年升3.5%。按僱員收入由高至低排列，第10個百分位數（10th percentile）為11,000元，按年升2.8%，即有一成僱員月入不多於11,000元；第90個百分位數（90th percentile）為51,300元，按年升2.7%，即有一成僱員月入51,300元或以上。

男性僱員的每小時工資中位數為96.8元，女性僱員則為75.8元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員時薪最高，每小時工資中位數為100元。

政府統計處3月23日公布數字，2025年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為21,200元，按年增3.5%。（資料圖片）

香港薪資中位數？

根據政府統計處2026年3月23日公布數字，2025年5月至6月本港僱員的每月工資中位數21,200元，較2024年5月至6月中位數、20,500元高3.5%

政府統計處顯示，在2025年5月至6月，本港僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為11,000元、15,300元、33,000元及51,300元，較2024年5月至6月的相應數字分別高2.8%、3.4%、3.3%及2.7%，為近五年最高。

2025年5月至6月整體僱員的每月工資分布。(政府統計處文件截圖)

香港男性幾錢人工？女性幾錢人工？邊個年齡時薪最高？

在2025年5月至6月，男性僱員的每小時工資中位數為96.8元，而女性僱員則為75.8元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，為100元，其次是介乎25歲至34歲的僱員（90元）和介乎45歲至54歲的僱員（86.4元）。

以月薪計，男性僱員每月工資中位數為24,200元，而女性僱員則為18,700元，同樣按年上升3.4%，男女差距由2024年的5,300元，增至2025年5,500元。

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