宏福苑聽證會｜4月增設兩輪共13場　次輪周三起可網上登記旁聽

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（23日)公布，委員會將於4月舉行第二輪及第三輪共十三場聽證會，聽取證據。公眾人士可透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的聽證會。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，次輪聽證會周三（25日）上午10起接受預約登記。委員會稱按現時計劃，將繼續在5月舉行聽證會。



埔宏福苑火災第二輪聽證會預約出席網頁

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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《香港01》宏福苑五級火專頁

第二輪聽證會周三上午10時起可預約登記

就第二輪聽證會，公眾人士（包括宏福苑居民）須於周三（25日）上午10時至周六（28 日)上午10時期間，透過網上預約（eform.cefs.gov.hk/form/ic-hearing/tc/），選取有意旁聽的日子（可選取一場或多場），並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

大埔宏福苑火災獨立委員會第二輪六場聽證會的日期。

成功登記人士將於4月2日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第二輪聽證會的「確認成功登記通知」：電話短訊通知將以「#IC-hearing」為發送人名稱；如登記時同時提供電郵地址，電郵通知將由hearing@ic-wangfukcourtfire.gov.hk發出。如未於該日期前收到通知，則表示登記不成功。就每場聽證會每人只限登記一次，重複登記將不獲受理。

大埔宏福苑火災獨立委員會第三輪七場聽證會的日期。

預告5月舉行聽證會 稍後公布日期和作證證人資料

第三輪聽證會的網上預約安排會隨後公布。委員會表示，按現時計劃，將繼續在5月舉行聽證會，具體日期、會出席作證的證人，以及公眾旁聽預約安排，會稍後另行公布。

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

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約一半名額會優先分配予宏福苑居民

聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席旁聽，聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

聽證會於舉行日期上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳以廣東話進行，現場設有普通話和英文即時傳譯。

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立獨立委員會審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於去年12月19日正式展開工作。委員會第一輪聽證會由3月19日開始直至4月2日，聽取法律團隊的開場陳詞和證人的口述證供，其中將包括宏福苑居民的口述證供。

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