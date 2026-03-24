宏福苑聽證會｜法律界對官員私下喊冤感震驚：常態才是體制致命傷

宏福苑火災獨立委員會上周展開首階段聽證，頭兩場已披露大量從未曝光的資訊及初步證據，房屋局獨立審查組（ICU）事前「通水」、消防處、勞工處互相推卸工人吸煙投訴等，令社會一片譁然。有報道指涉事政府部門人員私下抱怨過往工作方式已是常態，不滿「受靶」，更甚認為委員會陳詞，以至媒體報道令人有「未審先判」之感。



據了解，法律界對報道感到詑異，直言獨立委員會除了要找出火警成因，更是要審視的現有制度的問題，不解為何有人反而怪責提出證據、負責調查的人。有法律界人士更直言，如果委員會的開案陳詞令人震撼，「恐怕是證據本身就是如此」。



▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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據報道，首階段聽證甫開展，多個涉事政府部門的內部已有人不滿，認為自己無端受到牽連。對於房屋局獨立審查組（ICU）被指在前往檢查棚網之前，已預先知會有關工程顧問，有政府消息人士坦言，事前通知上門對象，在各部門中相當普遍。若貿然突擊但食「白果」，不單白費人力，更會耽誤工序。

報道又指，政府內部對委員會代表律師杜淦堃的開案陳詞方式感到訝異，有人甚至形容是「未審先判」，批評部分文件及資料事前未有知會涉事方，「講到好似有結果」，質疑無程序公義。

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

「震撼」只因證據本身 而非開案陳詞方式

據《香港01》了解，不少法律界人士看過報道後，都感到詑異。有法律界人士表示，獨立委員會職權範圍早已公開，委員會的代表律師角色，儼如法庭審訊，要專業、不偏不倚，所有陳詞及盤問，均只能建基於證據，「如果開案陳詞震撼，恐怕是證據本身就是如此」，而非陳詞或表達方式，又或獨立委員會的處事方法。況且，首階段聽證會共有八場，目前僅完成兩場，各方律師代表及證人仍有充分機會回應。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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政府部門「常態」或是大火慘劇問題成因

說回獨立委員會本身，其出現本身除了要找出火警成因，更是要審視的現有制度的問題，有法律界人士坦言，政府部門口中的「常態」，有可能正是問題的成因，各界也應該面對當中的各種證據，好好探討如何改善制度，避免慘劇再發生，而非怪責提出證據、負責調查的人，又或提建議者與執法者。

該法律界人士又感嘆，今次宏福苑大火帶走168人性命，公眾有權知道真相，而特首今次將調查權交予法官及獨立人士，本身已顯示政府處理多年積弊的決心。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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隨着今日（24 日）起政府代表律師陳詞及居民作證，更多細節將陸續曝光。這場涉及168條人命的真相追尋，考驗的不僅是技術上的漏洞補救，更是公務員體系能否打破「常態」思維、勇於改錯的管治試金石。

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2025年11月28日 大埔宏福苑火警第三日無再見火舌▼



▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼

