緩跑徑串錯字 康文署稱承辦商沒按指引完驗收始解封 已發出警告
撰文：吳美松
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康文署位於何文田迦密村街花園的緩跑徑，「起點」英文串法由正確的「Start」變為「Strat」，調亂字母「a」及「r」的次序。康文署周一（23日）派人以黑膠帶遮蓋英文字，標示「危險/待修」，又以圍欄、雪糕筒、膠帶等圍封。
康文署回覆查詢指，有關工程承辦商沒有按照指引，在驗收程序完成後才解封工程圍欄。建築署已向工程承辦商發出警告信，承辦商已更正有關字句，並會盡快完成有關翻新工程。
迦密村街花園緩跑徑串錯字
何文田迦密村街花園的緩跑徑，以黃色大字寫上起點，全長100米。在「起點」，其英文串法由正確的「Start」變為「Strat」，即字母「a」及「r」的先後次序調亂。跑手陳先生指，留意到緩跑徑已數次更換字體，但以往的串法均為正確。他認為緩跑徑上的字向來少人留意，但指此等錯誤屬「唔應該會有嘅錯」。
康文署今早派人圍封「Strat」
陳先生今早目擊工人到場，以黑膠帶遮蓋「Strat」，上面標示着「危險/待修」，兩旁有兩個康文署的雪糕筒，再繫上膠帶。及後圍封範圍擴大，起點所有標示字體都以黑布遮蓋，四邊再有圍欄圍封，佔據緩跑徑其中一邊。
近中午，圍封範圍再度擴大，幾乎整條緩跑徑都以膠帶圍封。
康文署：工程尚未完成 未交付
康文署稱，迦密村街花園緩跑徑正由建築署進行地面翻新工程，工程尚未完成，並未交付康文署。
承辦商已更正有關字句
根據建築署，有關工程承辦商沒有按照指引，在驗收程序完成後才解封工程圍欄。就此，建築署已向工程承辦商發出警告信，並要求承辦商立即更正緩跑徑地面上指示字句的錯誤之處，承辦商已更正有關字句，並會盡快完成有關翻新工程。
署方又指，工程完成後，建築署及康文署會在場驗收，確認妥當後方會開放設施予市民使用。
▼2026.03.22 迦密村街花園緩跑徑串錯字▼