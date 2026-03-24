宏福苑｜政府律師稱「預約」驗網被指成「打龍通」　指控偏離事實

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，在首日聽證會上，委員會披露房屋局獨立審查組（ICU）有職員透過WhatsApp與承建商通報巡查時間，政府代表大律師孫靖乾今日開案陳詞時指要為其澄清，認為有關人員被描繪成「打龍通」是毫無客觀根據、 嚴重偏離事實的指控，作出澄清是避免「未審先判」。



孫靖乾指，ICU作出預約原因，主要是因為ICU人員需要屋宇署註冊檢驗人員在場協助採樣以測試。根據ICU現時理解，屋宇署同樣可能需要採樣，需與註冊檢驗人員或註冊承建商進行預約。



大埔宏福苑火災獨立委員會3月24日舉行首輪第三場聽證會；2026年3月19日舉行首場聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（資料圖片/夏家朗攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

委員會在首日聽證會展示的證據中提到時任房屋局專責監督出售資助房屋維修的ICU屋宇保養測量師劉嘉敏，在檢查前一日告知維修工程顧問公司「鴻毅」負責人楊子文進行棚網阻燃測試時間。

孫靖乾指被點名政府人員及其家人遭起底

孫靖乾今日指，聽證會上展示部份證據，是為讓涉事方作回應，但證據遺憾地被以為委員會已作結論或判斷，有關政府人員及其家人更被起底，但證人尚未作供，未就問題作解釋，卻已營造了責任及觀感。

三方面澄清免「未審先判」

孫靖乾稱因此要作三方面澄清，以免有「未審先判」的觀感。首先是委員會提到ICU在收到居民投訴後，到工地檢測前與承建商事先商討巡查日期和時間。對於政府是否應加入突擊巡查，委員會提出質疑。

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被描繪成「打龍通」是毫無客觀根據、嚴重偏離事實指控

孫靖乾指在WhatsApp紀錄中，有關人員被描繪成「打龍通」，是毫無客觀根據、嚴重偏離事實的指控，因承建商需在場協助採樣，而按ICU理解，屋宇署同樣會因採樣而和註冊檢驗人員預約，RI在場可以就問題作回應，讓人員就投訴作跟進。有關人員與RI溝通的時間，和實際到現場時間只差一日，希望公眾可保持持平態度。

此外，ICU被指在2024年11月18日到宏福苑現場，只選取較方便位置採集棚網樣本，令註冊檢驗人員較多機會干預測試結果。孫靖乾稱客觀而言，考慮到相關人員上午作通知，下午到現場，而RI是否有機可做到「做手腳」的行為。

孫靖乾又稱，當時採集棚網樣本的位置或較易觸及，但形容棚網範圍「是大的」，對於註冊檢驗人員能否預計ICU人員在哪個位置採樣有疑問。

最後是ICU透過1823收到投訴，指承建商涉用發泡膠板遮擋窗戶，但未巡查便指發泡膠板阻燃。孫靖乾指有關說法被誤解，以為ICU人員沒了解發泡膠阻燃性。根據ICU證詞，在2024年11月28日，人員曾到宏福苑做現場視察，ICU人員雖提及無阻燃標準，但有RI委派代表表示使用了非易燃度窗。

另外，當時相關發泡膠板未被用上，故ICU無從得知之後承建商會用發泡膠板遮擋窗戶他又稱，希望委員會可以考慮，ICU只複述所收到的承建商回覆，亦希望公眾避免過早猜度。

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