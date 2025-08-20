安達臣道地盤塌天秤意外傷者　入稟區院向精進建築等索償

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤，於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。其中一名傷者昨（20日）入稟區域法院，向涉案地盤總承建商「精進建築」等被告提出民事索償，入稟狀未有列明索償金額。



原告為傷者李旺雄（譯音），10名被告為精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、王董建築師事務有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、黎浩賢、潘志財及周漢裕。

意外發生於2022年9月7日早上，造成多人死傷

秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃．（鄭子峰攝）

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃釀兩死六傷，消防尋失蹤工人。（香港消防處圖片）

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃釀兩死六傷，消防尋失蹤工人。（香港消防處圖片）

入稟狀指，被告或被告之代理人的疏忽或違反僱員合約，導致原告在2022年9月7日早上於西貢安達臣道石礦場近R2-2區地盤工作時受傷。原告現向被告追討賠償。

案件編號：DCPI 3080/2025