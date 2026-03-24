宏福苑｜政府代表指通風報信說法偏離事實　居民問可否突擊檢查

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，上午的部份於1時完結。對於政府律師代表為房屋局獨立審查組（ICU）多個指控澄清，包括驗網「通風報信」說法是偏離事實，有居民質疑是否應該有途徑預先知道RI在場而作突擊檢查。



宏福苑聽證會第三場3.24重點：

．政府一方陳詞，強調大眾不應對大火責任過早定論

．消防系統停半年，消防處未接警鐘停用申報

．政府為ICU多個指控澄清，反駁「通水」驗網說法是偏離事實

．市建局律師否認「照單全收」，加強版「招標妥」未必杜絕圍標

．競委會指樓宇復修界反競爭行為廣泛，屬長期陋習



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏昌閣鄧先生認為，政府部門的解釋是語言藝術。（翁鈺輝攝）

家住宏昌閣的鄧先生，對於政府律師代表的陳詞，他質疑究竟完整工序應該是怎樣？「佢話要預約，RI喺現場才可巡查。係咪每次都要？有冇啲途徑佢可以知道RI在場，可以突擊呢？」

至於市建局律師代表指，招標妥2016年開始，只支援招聘承建商，最初未有包括工程顧問鴻毅，直至2018年7月 ，市建局始擴充，支援招標工程顧問。鄧說：「咁就證明招標妥個涵蓋範圍唔足夠囉！可能市建局責任冇其他部門咁大，但都唔可以話佢哋冇責任囉！」

宏福苑大火聽證會進入第三場，鄧先生直指：「成個事件並唔係意外，基本上係各方面人為，夾埋出嚟嘅結果。」

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鄧先生以賭博做比喻：「樓宇翻新大行動係一個賭局，政府焗你去賭廿一點，你一定要做、一定要賭。房屋局、消防處、屋宇署、勞工處四個各有失責嘅地方，派咗四張爛牌嚟；加埋管理公司、消防承辦商、巿建局等，責任無咁大嘅，你手上七張八張牌，必然輸，一定爆煲。今次天價工程，賭得大輸得大，就會發生件咁嘅事。」

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▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑聽證會3月19日首場重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果

