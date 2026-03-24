廉署起訴運輸署前驗車中心4職員　涉造假助多輛私家車通過年檢

撰文：董素琛
出版：更新：

廉政公署今（24日）落案起訴運輸署一間前指定驗車中心的4名職員，控告他們涉嫌就車輛廢氣排放測試結果造假，協助多輛私家車通過車輛年檢。案件涉及幫得手汽車有限公司前負責人黃立仁，被控欺詐罪；3位該公司的前認可車輛測試員，包括劉志強、譚堅光、何家華，被控串謀詐騙罪。廉署表示，在採取執法行動後，運輸署已將該中心從指定驗車中心名單中剔除，4名被告暫准予保釋，案件周四（26日）在東區裁判法院提堂，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

廉政公署今（24日）落案起訴運輸署一間前指定驗車中心的4名職員，控告他們涉嫌就車輛廢氣排放測試結果造假，協助多輛私家車通過車輛年檢。（資料圖片）

廉署表示，案發時幫得手是其中一間運輸署指定車輛測試中心。其中一項控罪指，幫得手三名認可車輛測試員劉志強、譚堅光及何家華涉嫌於2022年6月至2024年6月期間，與中心另外6名職員串謀，包括中心經理、黃立仁等負責人及其他認可車輛測試員，不當地替多輛私家車進行年檢，並在「車輛宜於道路上使用證明書」上訛稱該等車輛適宜在道路上使用，欺騙運輸署批准其續牌。

另一項控罪指黃立仁涉嫌於2024年5月不當地替一輛私家車進行年檢，並訛稱該車輛適宜在道路上使用，意圖詐騙而企圖誘使運輸署批准該輛私家車續牌。

廉署指，運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助，並在廉署揭發本案後即時將幫得手從指定車輛測試中心名單中剔除。（資料圖片）

廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現4名被告涉嫌在車輛廢氣排放測試結果造假，致使涉案的私家車能通過年檢，以便向運輸署申請續牌。調查顯示，個案主要涉及車輛廢氣排放測試結果造假，相信其他與道路安全相關的測試結果不受影響。

廉署又指，運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助，並在廉署揭發本案後即時將幫得手從指定車輛測試中心名單中剔除，4名被告亦不再獲發測試中心負責人及認可車輛測試員資格，運輸署已即時落實一系列措施以杜絕相關不當行為。

根據《道路交通條例》，所有車齡6年或以上的私家車，於申請續領車輛牌照前，均須在運輸署指定的車輛測試中心接受年檢。認可車輛測試員在中心負責人監督下進行年檢，並會向通過年檢的車輛發出「車輛宜於道路上使用證明書」，供車主作牌照續期。

立法會議員到訪廉署總部　胡英明稱關切樓宇管理及維修貪污罪行廉署招聘體驗日吸引千人參加　擬招募50名廉政主任及助理廉政主任被指涉廉署及證監調查　無極資本︰恪守香港法律法規及監管要求中信證券確認證監會及廉署調查香港子公司　有員工被廉署問話外電︰證監廉署突擊查Infini前　摩通瑞銀已切斷主經紀商業務關係
運輸署
廉政公署