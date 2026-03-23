立法會議員到訪廉署總部　胡英明稱關切樓宇管理及維修貪污罪行

多位新一屆立法會議員周一（23日）到訪廉政公署總部，了解廉署工作及最新肅貪倡廉策略，並就最新反貪工作和廉潔情況交流意見。廉政專員胡英明歡迎到訪議員時表示，廉署與立法會一直緊密合作，議員的監察、建議和支持對廉署提升工作成效十分重要。



廉政專員胡英明在展覽廳向立法會議員介紹廉署倡廉教育政策。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明逐一簡介廉署執法、預防、教育和國際合作等工作。（廉政公署圖片）

冀議員檢視現有制度 徹底改變樓宇管理及維修行業生態

胡英明同時向議員簡介執法工作，稱廉署十分關注近年樓宇管理及維修貪污罪行，當中涉及百萬元至過億元工程，亦涉及為數不少的非法組織和非法手段，廉署除了常設的專責小組，亦增撥調查人員支援，全力打擊相關罪行。他亦期望立法會議員共同努力，全面檢視現有制度，從根源徹底改變現時樓宇管理及維修行業的生態。

防止貪污方面，胡英明表示，廉署強調防貪專業性，為不同行業如銀行業、保險業及建造業等，都採取及早預防貪污的策略，亦鼓勵與不同商會協作。倡廉教育方面，廉署革新反貪宣傳模式，其中「一九七四」咖啡廳和展覽廳亦成為香港的人氣參觀熱點。

廉政專員胡英明表示，議員的監察、建議和支持對廉署十分重要。（廉政公署圖片）

國際方面，胡英明提及香港國際廉政學院成立兩周年，成功發揮「窗口」的角色，透過舉辦專業反貪培訓，邀請世界各地反貪機構人員來港和到內地考察，親身了解國家和香港最新發展，認識國家社會和經濟情況。學院兩年內已舉辦近50個培訓課程，接觸近90個司法管轄區超過5,000人，當中包括一帶一路、中亞、中東及非洲多國。年內亦會拓展歐洲區域版塊的國家，持續擴大「朋友圈」。

立法會議員參觀廉署總部各項設施。（廉政公署圖片）

副廉政專員兼執行處首長丘樹春向議員講解反貪執法工作和挑戰。（廉政公署圖片）

此外，副廉政專員兼執行處首長丘樹春亦向議員講解執行處的工作、機遇和挑戰，以及近年不同界別的重大貪污案件及大型執法行動等。

立法會議員參觀了多項廉署設施，包括舉報中心、拘留中心、電腦資料鑑證組、法證會計組和專責調查上市公司貪污罪行的組別，進一步了解應用人工智能（AI）技術到日常調查和最新電子蒐證程序，及廉署應對商業機構貪污罪行的調查工作。議員亦到訪廉署室內射擊場、到訪香港國際廉政學院，並參觀廉署展覽廳。

當日到訪廉署總部的議員包括立法會主席李慧琼、議員吳永嘉、吳傑莊、梁子穎、陳穎欣、莊豪鋒、鄧銘心及譚鎮國。廉署亦將於4月及5月再安排兩場立法會議員訪問活動，務求令更多議員加深了解廉署工作。