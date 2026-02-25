財政預算案2026．AI｜撥1億元加速政府數智化轉型　升格再培訓局

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案，並宣布成立「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略。對於政府早前成立的AI效能提升組，他表示將撥款一億元，加速政府數智化轉型。



此外，政府會撥款5,000萬元，邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程；僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。



成立「AI+與產業發展策略委員會」

陳茂波表示，將成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

政府正積極對接國家「人工智能+」行動，以應用場景驅動「AI產業化、產業AI化」。香港人工智能研發院將於下半年投入運作，支持AI項目研發及成果轉化，並會就AI發展的治理框架及規管制度等提供意見。

金管局與數碼港剛開展第二期沙盒測試，重點探索 「以AI對抗AI」，推動銀行業更安全及負責任地應用AI。

算力基建方面，沙嶺數據園區將進一步提升整體算力規模，項目可提供二十五萬平方米樓面面積，招標結果將於短期內公布。園區將為應用AI所需的數據和算力等提供重要支撐。

政府推全民AI培訓 僱員再培訓局升格為「技能提升局」

陳茂波表示將推行「全民AI培訓」，其中政府會撥款5000萬元，邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，以提升學生、青年及公眾對AI的認知和運用技能，以及負責任地使用AI。

自2025/26起的3個學年，各資助大學將新增共27個與STEAM相關的學士學位課程，包括AI、創意產業、數據科學等。自資專上院校方面，由2027/28學年起，AI相關課程將優先列入「指定專業／界別課程資助計劃」。職訓局高級文憑課程的必修資訊科技單元亦會涵蓋AI的應用。

僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。

「優質教育基金」已預留20億元推進中小學數字教育，以開展校本AI教育項目，並資助學生參加相關活動；政府亦為教師提供AI培訓。

撥款1億元加速政府數智化轉型

為進一步強化政府內部數據的運用，政府會增撥資源，讓統計處為其他部門提供更多數據科學諮詢及分析，以辨識業務痛點及建議解決方案。此外，統計處下月將推出全新的網上數據互動服務平台，整合不同類型的統計資料，便利企業和市民進行跨主題分析，並預計第三季加入自然語言查詢功能。

政府早前成立AI效能提升組，統籌和推動部門應用AI，重組工作流程及提升效率。陳茂波表示將撥款一億元，引入業界的領先技術，加速政府數智化轉型。公務員學院會聯同數字政策辦公室為公務員提供以AI為主題的培訓，讓公務員更好掌握相關知識。

