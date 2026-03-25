城大副教授杜渡疑撻訂　為省1.6萬佣金圖1千元賄賂經紀　囚4.5月

城大副教授杜渡涉在簽下臨時租約後想「撻訂」，故以1000元叫美聯地產經紀「私了」，圖省卻1.6萬元佣金，遭廉署控以提供利益罪。杜渡早前被裁定罪成，案件今（25日）在沙田裁判法院判刑，裁判官施祖堯指賄賂在香港是嚴重罪行，即使是沒有法律背景的一般市民，亦會對此有一定認知。被告在港定居多年，實在難以文化背景作為藉口。他在作出犯案行為時，必然已意識到犯案會對其工作帶來風險，遂判囚4.5個月。被告准以2萬元保釋等候上訴，條件包括不得離開香港等。



被告杜渡，48歲，城市大學經濟金融系副教授，被控1項向代理人提供利益罪，指他於2022年11月6日，向美聯物業代理有限公司客戶總監鍾芳宙提供1000元，作為鍾協助杜渡向美聯物業隱瞞一份，涉及業主黃偉強和租客杜渡簽訂的物業臨時租賃協議，已於2022年11月6日由鍾促成，而該協議亦於同日因杜違約而被取消。

被告杜渡因賂賄女經紀被裁定罪成。(陳蓉攝)

美聯經紀鍾芳宙指被告杜渡簽約後反口。(朱棨新攝)

看完美聯樓盤再看中原介紹

處理涉案租約的美聯經紀鍾芳宙早前供稱，被告於2022年11月找她，稱想到沙田銅鑼灣山路18號壹號，雲頂峰的租盤「睇樓」，他們同月6日與單位黃姓任律師的業主見面。被告參觀完一個300平方尺單位後，再經中原地產介紹看屋苑另一個單位。

簽下臨時租約及睇樓紙後要求取消

被告同日表示會租黃的單位，並與鍾代表的美聯簽下寫下臨時租約和「睇樓紙」。因黃急著離開，被告未有即場支付1個月租金和按金共3.2萬元，並自稱大學教授，黃信被告故沒收錢。惟被告同日下午透過微信告知鍾，他不租住黃的單位了，並要求取消臨時租約。

付1千元要求經紀私了

鍾指，若被告要取消臨時租約，都需向黃支付1.6萬元按金，另需向美聯支付1.6萬佣金，合共3.2萬元。被告繼而在訊息稱，希望鍾「以對待朋友方式」處理，和：「給你一千塊補償」，鍾拒絕「私了」。

向經紀稱還是更習慣內地的處置方式

被告又稱「在內地…如果兩個人相互也有一點交情….直接私了，根本不用讓公司知道，我可能還是更習慣像內地那種處置方式….香港什麼都一板一眼，我覺得真的沒必要。」鍾說被告非剛到香港，質疑他為何不用香港的準則，直指說法很荒謬。

案件編號：STCC3709/2025