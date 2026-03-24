五月天演唱會｜補鑊綵排場40分鐘增至70分鐘　歌迷滿意與偶像互動

台灣樂隊「五月天」原定今日（24日）起在啟德主場館舉行演唱會，其後宣布取消今日首場場次，並會安排全額退款，但仍引起不少「五迷」不滿，消委會共接獲至少194宗相關投訴。主辦方其後宣布在今日補辦40分鐘綵排特別場，安排買了今日門票的觀眾入場免費觀看。



綵排場最終由40分鐘增至70分鐘，「五迷」稱五月天共演唱了七首歌曲，亦不時與觀眾互動，包括玩遊戲。不少觀眾在綵排結束後均表示滿意。其中譚先生指，綵排場最特別的是偶像與粉絲之間有交流，例如一起數拍子及唱歌等，「相信五月天嘅粉絲嚟到今晚呢個演唱會都會好開心」。



綵排場比原本長了30分鐘，最終至八時半才散場。（洪戩昊攝）

綵排場比原本長了30分鐘，最終至八時半才散場。（洪戩昊攝）

綵排場較原定時間增加了30分鐘，最終晚上8時半才散場。（洪戩昊攝）

綵排場原定晚上七時開場，其後遲了開始，加上綵排時間較原定40分鐘，增加了30分鐘，最終至晚上8時半才散場。根據不少五迷在散場後表示，五月天雖然沒有在台上交代今次取消場次事宜，但與觀眾有很多互動，包括玩遊戲，所以不少五迷事後都感到滿意。

譚先生指，綵排場最特別的是藝人與觀眾間有交流。（林幸泉攝）

其中譚先生指，綵排場最特別的是五月天與粉絲之間有互動交流，例如一起數拍子及唱歌等，「相信五月天嘅粉絲嚟到今晚呢個演唱會都會好開心」。他表示，今晚場內未算有很多人入場，估計明日正式場次會較多人入場觀看。而在今日的場次取消後，他亦補買了本月29日的尾場場次。

黃先生：「𠵱家慳返嗰1,400，去食嘢就夠喇。」（林幸泉攝）

另一位觀眾黃先生購票是為了感受在啟德主場館看演唱會，現在雖然只看了綵排場，但也達到了目的，更節省了票價。他笑說：「𠵱家慳返嗰1,400，去食嘢就夠喇。」由於並非「五迷」，所以他也沒有補買其他場次的門票。