五月天演唱會｜取消頭場改今晚看綵排補鑊　有五迷稱免費睇好感動

台灣樂隊「五月天」原定今日（24日）起在啟德主場館舉行演唱會，其後宣布取消今日首場場次，並會安排全額退款，但仍引起不少「五迷」不滿，消委會共接獲至少194宗相關投訴。主辦方其後宣布在今日補辦40分鐘綵排特別場，安排買了今日門票的觀眾入場免費觀看。



其中廣州「五迷」歐陽小姐本身一次過買了3場門票，所以就算取消頭場場次，對她沒太大影響，後來得知可額外觀看綵排騷，更令她喜出望外，因為既可以免費入場，而且五月天更是20多年來首次舉辦綵排場，令她覺得「很感動」。



主場館旁設打卡裝置。（洪戩昊攝）

主場館旁設打卡裝置。（洪戩昊攝）

今日的綵排場下午7時開場，歷時40分鐘。下午5時多，已有大批觀眾魚貫入場。（洪戩昊攝）

今日的綵排場於晚上7時在啟德主場館開場，全程約40分鐘。下午5時多，已有大批五月天的粉絲在等候入場。

既可以免費入場，而且五月天更是20多年來首次舉辦綵排場，歐陽小姐直言「很感動」。（洪戩昊攝）

來自廣州的歐陽小姐稱本身一次過買了3場門票，所以在得悉主辦方取消頭場場次時，對她並沒太大影響：「咪睇過第二場囉，咁多場，點都會有場入到嚟㗎嘛。」由於她原本也打算即晚回去，並沒有預訂酒店，所以她笑說取消風波對她而言只是「哦，見遲咗一日五月天」。

而主辦方其後宣布補辦綵排場，則令她喜出望外，因為既可以免費入場，而且五月天更是20多年來首次舉辦綵排場，令她覺得「很感動」。

墨小姐認為藝人已盡力作出補償，也算有誠意。（洪戩昊攝）

本地五迷：藝人已盡力作出補償，也算有誠意

另外，本地五迷墨小姐買了本月28及29日的場次，今日到場只是到打卡裝置「打卡」。雖然對她沒有直接影響，但她表示明白買了今日門票的觀眾會比較傷心，因為取消的決定有點突然。不過，她亦認為藝人已盡力作出補償，也算有誠意。

台灣樂隊五月天原定今日（24日）起在啟德主場館舉行演唱會，其後宣布取消今日首場場次，並會安排全額退款，引起不少「五迷」不滿，消委會共接獲至少194宗相關投訴。主辦方其後宣布在今日補辦40分鐘綵排特別場，安排買了今日門票的觀眾入場免費觀看，但消委會仍接獲至少16宗對綵排場安排的投訴。