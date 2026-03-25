大維修貪污廉署告5人涉賄法團　涉茵翠苑、海都樓、怡勝花園工程

廉政公署今日（25日）公布，周一（23日）分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表。廉署指，三個涉案屋苑工程總值約9,000萬元，案件今早在東區裁判法院提訊。



廉署指，五名被告為張烱權、周淑霞及三名中間人黃湘豫、鄭國歡及江寶材，年齡介乎42歲至70歲，共被控八項罪名，即七項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，以及一項串謀向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。



廉署指，涉案三個屋苑分別為柴灣茵翠苑、堅尼地城海都樓及葵涌怡勝花園，三個屋苑在案發時正展開大維修工程。



廉政公署3月25日公布，3月23日分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表。（資料圖片）

廉政公署3月23日分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表。其中一個涉案屋苑為茵翠苑。（GOOGLE MAP）

茵翠苑時任法團秘書涉聯同他人向時任法團成員提供賄款 對方拒受賄

廉署指，首宗案件控罪指張烱權及茵翠苑時任法團秘書周淑霞涉嫌於2022年9月至2023年2月期間，串謀向屋苑一名時任法團成員提供一筆金額不詳的賄款，以協助與張烱權有聯繫的承辦商取得該屋苑的大維修工程合約。該法團成員拒絕受賄，亦沒有協助相關承辦商取得工程合約。

案發時，茵翠苑業主大會通過以約3,900萬元將相關大維修工程合約判給志富建築(集團)有限公司，但其後在另一業主大會推翻有關決定。周淑霞當時正為張烱權的一間公司工作，而她出任茵翠苑法團秘書時，並非屋苑的業主或居民。

廉政公署3月23日分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表。其中一個涉案屋苑為海都樓。（資料圖片/黃偉民攝）

涉海都樓案被告向業主代表提供利市及逾50萬賄款 業主代表拒收

第二宗案件涉及海都樓大維修工程，最初居民通過決議，將有關工程以約3,100萬元判給祥利建築公司，但部份海都樓業主其後入稟土地審裁處，要求推翻該決議。

相關三項控罪指鄭國歡及江寶材涉嫌於2022年10月至2024年2月期間，先後向一名海都樓業主代表提供一封未有指明金額的利市及兩筆分別為數萬元及50萬元的賄款，以協助游說其他業主停止反對祥利獲批該工程合約，及協助該宗土地審裁處案件達致庭外和解。

該名業主代表拒絕受賄，亦沒有向二人提供協助。向土地審裁處入稟要求推翻決議的居民最終獲勝訴。

廉政公署3月23日分三宗案件落案起訴五人，控告他們涉嫌就三個屋苑的大維修工程，行賄有關屋苑的業主立案法團成員及業主代表。其中一個涉案屋苑為怡勝花園。（Facebook怡勝花園關注組）

一被告4次向怡勝花園時任法團成員提供賭場籌碼 該法團成員沒收

第三宗案件四項控罪指黃湘豫涉嫌於2020年7月至2024年4月期間，先後四次向怡勝花園一名時任法團成員提供未有指明金額的賭場籌碼及價值約50,000元的裝修服務，以協助黃湘豫推薦的工程顧問及承辦商取得怡勝花園大維修顧問及工程合約。

該法團成員沒有接受黃湘豫提供的利益，亦沒有協助相關工程顧問或承辦商取得合約。怡勝花園大維修工程的工程顧問合約，最終由鴻毅建築師有限公司獲得，而有關工程合約則由俊豪建築工程有限公司取得，合約金額逾2,100萬元。