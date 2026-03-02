簡樸房｜何永賢稱已登記劏房有四年過渡期　給市場及租客時間適應

簡樸房制度周日（1日）起按當局的「先登記、後執法」步伐推展，房屋局局長何永賢今日（2日）出席九龍灣彩石里簡約公屋項目入伙儀式時稱，在簡樸房條例下，已登記劏房有四年過渡期，加上各類公營房屋的落成，「租戶唔使擔心」。何永賢表示，有很多住戶居於劏房，劏房問題不能夠一步解決，要有步驟、一步步推展，當局不追求一刀切解決問題，要給予時間讓市場和租客適應。



房屋局局長何永賢3月1日到南昌社區客廳，與分間單位住戶座談，介紹簡樸房規管的內容。（何永賢Facebook）

何永賢稱不追求一刀切解決劏房問題

簡樸房條例周日生效，一年登記期同日展開。何永賢今日提到當局不追求一刀切解決劏房問題，強調已登記劏房有四年過渡期，「租戶亦唔洗擔心，因為我哋有長遠公屋、簡約公屋、過渡性房屋出現，有需嘅搵社工申請，你地嘅環境差唔多係即時改變」。她提到，當局有六個區域服務隊服務全港居民，有需要的居民可考慮向他們查詢。

何永賢又說，簡樸房制度首年先進行免費登記工作，首年不會執法，業主登記後有3年寬限期以處理租約，以及檢視單位是否要改裝，以符合簡樸房條例。