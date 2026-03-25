母乳庫獲捐2700升母乳　林青霞繼女成捐贈者　稱可直接分享愛

香港首個母乳庫於去年一月成立，總監黃明沁出席活動時表示，截止今年1月，香港母乳庫儲存超過2700公升母乳，共425名早產或患重病嬰兒受惠。



林青霞繼女、香港言愛基金負責人邢嘉倩是捐贈者之一。她分享，香港有許多早產和重病嬰兒需要母乳，她希望以一己之力幫助他們。她表示，成為捐贈者最大感受是，「原來分享這種愛可以這麼直接，用自己的雙手，甚至乳房就可以直接幫助到有需要的孩子。」



聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）舉行「Say Yes To Breastfeeding」運動嘉許典禮。（賴卓盈攝）

邢嘉倩（右）分享，香港有不少早產或患病嬰兒很需要母乳，她希望可幫助他們，故稱為捐贈者。（賴卓盈攝）

成立逾一年獲捐2700公升母乳 425名嬰兒受惠

聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）今日（25日）舉行「Say Yes To Breastfeeding」運動嘉許典禮，香港母乳庫總監黃明沁出席典禮時表示，政府去年1月6日成立母乳庫，成立半年内已獲多名母親捐贈，達到1000公升母乳的初期目標。截至今年1月，母乳庫儲存2700公升母乳，目前已有425名早產或患重病嬰兒受惠。

林青霞繼女、育有3名孩子的邢嘉倩，是母乳捐贈者之一。她指母乳是最佳天然營養，稱其次子出生時患有皮膚敏感，她便選擇餵哺母乳，加強孩子免疫力。她表示，香港有不少早產或患病嬰兒很需要母乳，她希望可幫助他們，故選擇成為捐贈者。

她稱最大感受是「原來分享這種愛可以這麼直接，用自己的雙手甚至乳房，就可以直接幫助到有需要的孩子。」她希望有更多企業可提供母乳餵哺空間，同時社會亦應正視母親餵母乳的需要，令更多母親可以加入行列。

陳晴表示，目前有超過3000個機構或場所因為計劃推出母乳餵哺空間。（賴卓盈攝）

UNICEF HK主席陳晴表示，UNICEF HK於2015年起推動「Say Yes To Breastfeeding」，推廣母乳餵哺及提高公眾對授乳媽媽的支援。目前有超過3000個機構或場所因為計劃推出母乳餵哺空間，包括旺角MOKO、時代廣場、西九文化區等等。她希望有關推動母乳的努力，可以擴展至社會更多地方。