柔柔離世．小熊貓的科普　小熊貓就是浣熊嗎？小熊貓可以活多久？

海洋公園今日（17日）宣布園內雌性小熊貓柔柔離世，享年17歲。小熊貓別名紅貓熊、火狐、九節狼，由於外型相似，有些人小熊貓、浣熊傻傻分不清。小熊貓是什麼？小熊貓就是浣熊嗎？小熊貓可以活多久？一文看清。



小熊貓柔柔。（海洋公園提供）

柔柔是誰？

海洋公園的小熊貓柔柔於2009年與小熊貓聰聰和泰山一起加入海洋公園大家庭，海洋公園形容柔柔的性格溫柔活潑兼備，迅速成為備受歡迎的動物大使。柔柔2026年3月17日離世，享年17歲。

小熊貓是什麼？

小熊貓學名Ailurus fulgens，別名紅貓熊、火狐、九節狼，頭部至身軀身長56-63厘米，尾巴37-47厘米，體重4-6公斤

小熊貓食乜？

小熊貓的主要食物是竹子，也會吃橡子、根莖、漿果、地衣，甚至鳥蛋和幼鳥。

小熊貓有幾多隻？小熊貓分布喺邊？

小熊貓分布於喜馬拉雅山脈內，包括中國、尼泊爾及印度等國的竹林。小熊貓被國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》列為「瀕危」物種，據估計，現存野生小熊貓數量不足一萬隻。

小熊貓柔柔。（海洋公園提供）

小熊貓可以活多久？

在野外平均壽命約8至12歲。

海洋公園還有小熊貓嗎？

海洋公園指同為17歲的聰聰和泰山現時除了有一些老年症狀之外，以牠們的年紀來說，目前健康良好、狀態穩定。

小熊貓就是浣熊嗎？

小熊貓不是浣熊，兩者是完全不同的動物，屬於不同科，血緣關係很遠。小熊貓為紅褐色、臉部白色，主要吃竹子，產於亞洲；浣熊為灰褐色、臉上有黑色眼罩，產於北美。