宏福苑安置｜購業權不涉法團及維修基金餘款　何永賢：權益留業主

大埔宏福苑五級大火發生至今日（26日）剛好4個月，當局月前交代居民長遠居住安排方案。房屋局局長何永賢今日表示，政府收購宏福苑業權，當中不涉及法團戶口及維修基金餘款，何永賢又請宏福苑業主放心，政府從來不打算買入法團戶口及維修基金的餘款，相關權益會保留給業主。



大埔宏福苑五級大火發生至今4個月。（資料圖片/夏家朗攝）

政府早前公布宏福苑居民安置方案，擬用68億元收購7座單位業權。何永賢今日在社交平台表示，政府收購業權，不涉及法團戶口及維修基金餘款。

何永賢指，由房屋局統籌、超過100人的跨部門「解說專隊」，本3月2日起透過「一戶一社工」的轉介，開始聯繫宏福苑各戶業主，詳細解釋長遠居住安排中各個選項的具體內容，並解答業主的疑問，有關工作正在進行中。

房屋局局長何永賢（右）3月26日表示，政府收購宏福苑業權不涉及法團戶口及維修基金餘款，又請宏福苑業主放心，政府從來不打算買入法團戶口及維修基金的餘款，相關權益會保留給業主。（何永賢Facebook圖片）

何永賢指，對於有部份業主查詢，若向政府出售業權，法團戶口及維修基金戶口中的餘款會何去何從，而合安管理有限公司作為法團管理人，亦有向政府反映業主的查詢和意見。

何永賢在貼文中請宏福苑各位業主放心，政府從來不打算買入法團戶口及維修基金的餘款，相關權益會保留給業主。她指，政府在宣布宏福苑長遠居住安排方案時，已清楚表明，政府收購宏福苑受大火損毁的七座樓宇業權時會一併收購的，是大廈火險有可能作出的賠償，並因而承擔在法律程序和處理時間上的複雜性和不確定性。