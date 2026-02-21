宏福苑安置方案．總覽｜收購額料68億　黃偉綸稱無意立法強制收樓

大埔居屋宏福苑五級大火去年11月底發生，至今已近3個月，財政司副司長黃偉綸今日( 21日）下午舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。房屋局局長何永賢和房屋局副秘書長章景星亦出席。



黃偉綸公布，政府會收購受火災焚燒的七座大廈業權，向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用劃一標準計算。他表示，如果全部收購成功，收購價將是68億元，當中約40億元來公帑補貼，餘下來自滾存捐款。現階段方案不適用於未被大火波及的宏志閣，除非該座居民達成高度一致性向政府出售業權，如至少一半同意政府收購，才會展開磋商。



黃偉綸承認收購方案「不具備任何強制性」，但「建議居民接受，（方案）係相當有吸引力」，災民最遲8月31日要回覆決定。他指有9%住戶在早前問卷中只揀原址重建，他稱樂觀需時9、10年，現階段政府無意立法強制收樓，尊重私人資產。



黃偉綸表示，政府目前傾向是拆卸7座物業，不會在原址發展住宅，而會用來興建公園或社區設施。



【15:04】財政司副司長黃偉綸表示，政府就宏福苑長遠居住安排已有定案。火災後，政府全速推展各項支援，援助基金發放多項補助。他表示，政府明白不同住戶有不同想法， 早前透過一戶一社工收集長遠居住安排的初步意願。居民在問巻絕不會影響其在長遠方案做的決定，理解隨時間過去，個別居民想法會有改變。

他表示，政府提出的收購業權價， 比測量師學會提出的參考價高出三分之一，另有不同選項，包括有不同房協單位。

測量師學會當時提出的呎價為6,000元及8,000元，即政府提出的收購業權價為8,000元及逾一萬元。

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

【15:08】黄偉綸公布居民問卷調查意願。第一，最多業主認為要快，超過八成認為要快；另外有47%是希望原區安置；此外有四成七希望能照顧全體大埔宏福苑業主的情況。他表示，在已經提交意見的九成九住戶，即1,975戶當中，如果再細分，74%、即1,458戶，表示會考慮接受政府向他們收購業權。另外14%表示未有決定，有12%表示不會接受收購業權。

表示願意考慮接受政府收購業權的1,458戶當中，大約四成一表示可以接受政府用現金或「樓換樓」方式去收購業權；大約三成九表示只會接受「樓換樓」方案；而大約兩成表示只會接受現金收購。另一角度去看，這1 458戶當中，有八成一表示在收取現金或「樓換樓」後，是需要政府提供資助出售房屋，包括居屋（居者有其屋計劃）和綠置居（綠表置居計劃），作為長遠居所；有一成九，差不多兩成，表示如收取現金後，自行會作長遠居住安排，這由他自己決定，可能買樓或租樓，但就不打算進一步購買政府提供的資助出售房屋。

黃偉綸稱，有意欲購買政府提供資助出售房屋的1,182戶當中，最多戶揀選的是啟德啟陽苑，有800多戶揀選；其次有600多戶揀選九龍灣盛緻苑；亦有超過400戶選擇大埔廣福公園；而選擇希望大埔宏福苑原址重建，亦有超過400戶。

他表示，在回答的1,900多戶當中，有183戶表示只接受原址重建，佔總戶數大約9%，包含在該12%表示不會接受收購業權的戶數中。

【15:10】房屋局局長何永賢表示，在火災後，工程團隊請港大專家檢取了一些樣本進行化驗，全部都好嚴重，有一些受力牆燒到石屎也剝落，只剩下一些鋼筋，也看到有些樓面板、樑柱都彎曲變形。她指這七座樓宇均受過高溫火災，然後救火時又受到灑水的冷卻，熱脹冷縮令到石屎結構內出現了很多微細的裂痕，較容易形成石屎剝落，收縮亦令混凝土和鋼筋有些脫落的情況，鋼筋日後可能出現滲水、鏽蝕的情況亦比一般樓宇的風險高很多。

她表示，雖然樓宇並沒有即時倒塌危險，但當局已加了很多支撐作出鞏固；而細小裂痕令整座樓宇長遠不適宜居住，亦難以復修至符合《建築物條例》或相關法例的要求。另方面，大樓內埋藏着很多電線、水管，還有升降機，種種均受到一定程度的破壞，令樓宇長期保養維修的風險變得非常高。

因此，很難合理地，或以一個合乎成本效益的方法復修，以確保其功能符合《建築物條例》或相關法例的要求，而七座樓宇在業權分散情況下，需要政府介入，相信七座樓宇長遠亦需要拆卸。

【15:16】黃偉綸表示，目前根本沒有任何有效的市場機制可以幫助受災住戶。如果政府不作有力的介入，宏福苑業主難以覓得買家購買，他們多年來投放在單位的資金可能化為烏有。

政府因此提出用現金或者「樓換樓」的方式，收購宏福苑這七座所有單位的業權；而政府成為單位的業權人後，會承擔和處理種種在法律和保險事情方面的風險，以及後續處理程序和處理時間上的不確定性。他公布未補價單位業主提供以實用面積計算的每平方呎8,000元的收購價，而已補價的單位，則會提出每平方呎10,500元的收購價。全部單位都會用以上的劃一標準來計算。

【15:18】黃偉綸表示，政府向七座總共1,736個單位收購業權，如果全部收購成功，估計總收購成本大約是68億元。他指目前「大埔宏福苑援助基金」可以提供作這項用途的，大約是28億元，換句話說，公帑需要作適度的投入。

【15:19】黃偉綸表示，政府目前傾向是拆卸7座物業，不會在原址發業住宅，原址可建公園，或大埔或新界東需要的社區設施之用。

【15:21】H座宏志閣未有受大火波及，黃偉綸表示，雖然現時仍然有一些必要的維修和管理的安排需要處理，包括要修復消防相關的供水系統；早前因為搜救工作而被爆破的大門需要重新安裝；升降機需要維修和確保它們符合相關的法例要求。在樓宇管理方面，需要處理的事情包括回復基本的物業管理服務，相關的地契和大廈公契亦要作適當的處理。

現階段方案不適用於宏志閣，除非業主能夠達成高度共識，希望政府方案都可以涵蓋宏志閣，政府現階段難以介入。

【15:29】何永賢表示，如業主向政府賣業權，會收取現金金額，業主可以於私人市場購買自己心儀單位，或者透過白居二購買資助房屋單位，可以隨意善用這一筆現金。另外，業主亦可以在收取這筆現金之後，參加「特設銷售計劃」，當中有很多項目供其揀選，都是居屋或者是房協的項目，此外亦會有一個「樓換樓」的安排。

綠置居2025、居屋2025、兩個房協項目及大埔頌雅路西等，共十個項目供業主揀選。她表示，最快予業主入伙是九龍灣盛緻苑，今年年尾可入伙，其他分別在2027、2028年。收購價足以應付居民選擇大部份項目，不過如啟德等核心區，或房協單位，因配備較多，價錢較高，業主或要額外補貼或購買較細的單位。她強調，特設銷售計劃合共提供3,900個單位，是宏福苑戶數的三倍，政府提供很多選擇予業主。

何永賢表示，於6月30日前已簽訂臨時買賣合約者，政府會視其為第一批，可以優先揀樓，當中會以抽籤安排先後次序。7月1日至8月31日之間簽訂者，則是第二批。現時居屋有轉讓限制，首5年要原價出售，10年後才可在公開市場出售。她指宏福苑40多年樓齡，大部份過了禁售期，因此會解除禁售期，但若在公開市場出售則要補地價。此外，業主要交付訂金，居屋要交付10%，綠置居要交5%。

【15:36】黃偉綸表示，目前有約200戶仍有按揭。他表示，如居民選擇樓換樓，金管局已與銀行商討，銀行願意考慮在換樓前暫停還款還息，並可將抵押品直接轉為新物業。至於取現金業主，則可直接用於還樓按。

他指前提有關物業是私產，任何宏福苑居民不接受方案，他指可能他們有自己原因，我會建議他們認真考慮方案。「如果再長遠我哋再睇，眼前係你情我願，並不存在大石砸死蟹，但個方案有佢優惠實際地方，盼望佢地認真考慮啦。」

【15:42】原址重建方面，黃偉綸表示，政府之前預計3年處理業權，18個月內完成清柝，重新起樓4至5年，共9至10年，「喺立法會上，議員都講可能太樂觀。」

【15:50】黃偉綸補充，宏志閣居民要有一半達成共識，政府可以商討是否收購全幢樓業權。他其後再說，盼望五成共識，是一個觸發點。

【15:54】黃偉綸指，支援基金現時有40億元，因此政府要用公帑補貼才做到， 大部份立法會議員支持用公帑。他強調不單是情的考量，另外收購價能幫助家庭購置合適單位，舉例頌雅路西一期的賣價現時接近7,000元一呎，故政府提供未補地價8,000元一呎是合適。他形容今次做法「特別中的特別」，不覺得對未來構成任何先例，會小心使用公帑。

【15:57】如業主堅持不賣業權會怎樣？黃偉綸承認，現方案「不具備任何強制性」，但「建議居民接受，（方案）係相當有吸引力。」

【16:14】黃偉綸盼望7座大廈災民看到方案，好多對他們有利的地方，政府方案直至8月31日，這是一個嚴肅的說法。「即話如果過左8月31日都冇揀到，個安排就冇咗，因為個安排不可能無了期繼續，所以會跌返市場解決，我知大家傾過好困難，我盼望佢哋了解。」

【16:18】黃偉綸說：「日前測量師學會提議立法去收回（業權），呢個目前唔係我哋焦點。」