宏福苑聽證會．最新｜九名宏福苑居民今作證　兩名外牆清潔工作供

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，繼三名宏福苑居民列作事實證人於第三場聽證會作供後，今日再有九名宏福苑居民被傳召作證人，另有兩名宏福苑外牆清潔工人作供。獨立委員會聽證會最新消息，《香港01》持續更新。



宏福苑聽證會3月26日重點：

．九名宏福苑居民作證

．兩名宏福苑外牆清潔工作供



大埔宏福苑火災獨立委員會3月24日舉行首輪第三場聽證會。圖右一為委員會主席陸啟康。（資料圖片/夏家朗攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災第二輪聽證會預約出席網頁

宏昌閣居民謝玉華3月24日出庭作供時說，曾見到工友搭棚時吸煙，形容情況常見。（資料圖片/夏家朗攝）

（資料圖片)

圖右一和右二為大埔宏福苑火災獨立委員會委員陳健波、歐陽伯權出席3月24日的聽證會。(資料圖片/夏家朗攝)

▼2026年3月24日 大埔宏福苑聽證會首輪第三場情況 ▼



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▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



+ 1

▼2025年11月26日 宏福苑黃伯對妻子困火場悲痛吶喊▼



+ 8

▼2025年12月3日 消防員及警方在宏福苑火災現場調查▼



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宏福苑第三場聽證會3月24日重點：

．政府一方陳詞，強調大眾不應對大火責任過早定論

．消防系統停半年，消防處未接警鐘停用申報

．政府為ICU多個指控澄清，反駁「通水」驗網說法是偏離事實

．市建局律師否認「照單全收」，加強版「招標妥」未必杜絕圍標

．競委會指樓宇復修界反競爭行為廣泛，屬長期陋習

．多位宏昌閣居民指火警鐘無響 有人目睹鄰居想救火消防喉轆無水

．宏昌閣居民指稱工人吸煙常見 逃生至大堂時始知大件事



宏福苑第二場聽證會3月20日重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑第一場聽證會3月19日重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼



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宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼大埔宏福苑有維修工人制蹲坐在棚架上吸煙▼



+ 2

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

