宏福苑｜居民曾爬窗救火　陷災場5小時　獲救以為見「天使」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有九名宏福苑居民被傳召作證人，另有兩名宏福苑外牆清潔工人作供。



宏泰閣居民張次濂憶述當日逃生經過，他下午3時發現着火，曾爬出窗外的棚架救火，但有火屑飄至他頭上，甚至燒焦他的頭髮；他逃生時走入後樓梯，卻發現佈滿濃煙，只好退回家中；及至晚上8時，消防終找到他們一家，「我望到5、6個天使，頭上有光環，原來是消防盞燈。」但當時他已呼吸困難，甚至曾叫消防員放棄救他，「你擺低我，我好眼瞓，你留低我。」



張次濂說，事件對他一家帶來極大傷害，他要看精神科醫生，太太亦無法任教瑜伽。他希望政府講出真相，反映事實，「我投訴過咁多次，政府又話呢個部門唔關事個個唔關事，我哋死了160人，全都家破人亡，而家先去告人，代價好大。希望政府可以承擔、面對。」



宏泰閣居民張次濂說，事件對他一家早場極大傷害，他要看精神科醫生，太太亦無法任教瑜伽。他希望政府講出真相，反映事實。（馬耀文攝）

宏泰閣居民張次濂說，事件對他一家早場極大傷害，他要看精神科醫生，太太亦無法任教瑜伽。他希望政府講出真相，反映事實。（馬耀文攝）

爬出窗外棚架 筒裝水救火 遭火屑燒焦頭髮

張次濂與太太和19歲兒子住在宏泰1006室，火警當日，他正在午睡。下午3時許，有親友拍照給他，告知他宏福苑有濃煙，他才看見垃圾站起火。他憶述，當時有火屑從高空飄至其單位外的棚架，附近的1005室和1007室亦起火。

他爬出窗外棚架，嘗試以筒裝水救火，但又有火屑飄至他頭上，甚至燒焦他的頭髮。他發現此舉無法救火，便退回屋内。從事建築行業的張次濂，知道住宅有「鉸剪梯」，便着太太帶同鄰居長者行後樓梯，但發現内部充滿濃煙，估計由常開的氣窗傳入。

一行人於3時17分回到單位内，太太用濕毛巾堵塞門縫，約20分鐘後，單位停電，隨後再停水。他們只剩下一桶水，於是關窗自保。期間太太和家人致電999，消防不停保持聯絡，一小時有4至5個電話。

及至下午5時，不斷有黑煙從油煙機湧入，就算他們將濕毛巾放入口中，卻很快就乾，要不斷弄濕。下午6半，張感到絕望，太太在廁所祈禱。消防再聯絡他們，他發脾氣「你再不救人，死的是46人，加3人。晚上8時，消防拍門進入其單位，他想到：「道門幾千蚊，你撞爛咁點？我大聲話唔好撞，我俾密碼你開。」

我望到5、6個天使，頭上有光環，原來是消防盞燈。 宏泰閣居民張次濂

曾叫消防放棄救他 「你擺低我，我好眼瞓」

獲救時，他已相當疲倦，並且呼吸困難。他趴在消防背上，走了數步消防一同跌到，他扶牆也感到非常「辣手」。他甚至曾叫消防員放棄救他，「你擺低我，我好眼瞓，你留低我。」最後他成功被救出，他說「好多謝佢哋救返我條命，真係好多謝佢哋。」

他說，事件對他一家早場極大傷害，他要看精神科醫生，太太亦無法任教瑜伽。

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盼政府講出真相 「依家先去告人 代價好大」

張說，他曾在大維修期間提出，一次過8座圍網，一著火就「火燒連環船」，又說曾發現棚架上有煙盒、維修冷氣在窗台見到都有煙頭。宏業僅稱會跟進，又說煙盒在棚架不代表工人吸煙，可能是樓上扔下來。

張希望政府講出真相，反映事實，「我投訴過咁多次，政府又話呢個部門唔關事，個個唔關事，我哋死了160人，全都家破人亡，而家先去告人，代價好大。希望政府可以承擔、面對。」