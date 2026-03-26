宏福苑前司庫憶早年怪事　有居民告法團主席敗訴　黃碧嬌代付堂費

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，居於宏福苑宏泰閣的婆婆冼善卿，曾於十九年前擔任過三屆宏福苑法團管委會的司庫。冼善卿作供指上任之初曾遇到三件奇怪的事，其一是有人要求時任法團狀告時任法團主席貪污，最終法團敗訴，有關律師費由當時為宏福選區的當區區議員黃碧嬌代付。冼善卿在委員會表示「諗極都唔明」，疑惑「係咪真係咁有耐性部署咁耐，奪咗呢個權？」



居於宏福苑宏泰閣的冼善卿（左）於約十九年前曾擔任三屆法團管委會的司庫。（馬耀文攝）

冼善卿在火災當日一度被困屋內，後由消防救出。她今日在聽證會上說約20年前退休後出任法團委員會司庫，在上任之初發生過3件怪事，至今未有忘記。

她說第一件事是有人說要安裝淡水裝置，用淡水沖廁。冼善卿形容對方用言語技巧，但洗稱屋苑沒資格裝「地下井」，該人其後託詞離開。

第二件事則是曾有人提議宏福苑8幢大廈分別成立8個法團，並稱申請工程如不超過50萬元就不用向政府申報。冼表示對此感到奇怪，質疑「做咩咁驚同政府報？」

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最後一件事，冼善卿說是有居民曾控告時任法團主席貪污。洗出席旁聽並詢問該人為何提告，又向對方說「告唔入」，因法團主席是透過會員大會選出來執行事務 ，有免責條款，若告應該告管理公司或法團。冼善卿當時反對的另一原因是廉署調查後無顯示有人違法，又認為訴訟費用不菲，不應以法團資源參與。

然而，最終該人繼續法律程序，敗訴後須付三萬元堂費卻沒有付，當時為宏福選區的當區區議員黃碧嬌稱會代對方繳付，雖冼善卿認為「告嘅人唔肯畀」，黃碧嬌亦不應該代對方繳付，但黃碧嬌有協助繳付。

冼善卿今日稱對此感到不解，質疑「佢自己犯錯應該自己俾」，並說「我諗極都唔明」，疑惑「係咪真係咁有耐性部署咁耐，奪咗呢個權？」

宏福苑法團前司庫冼善卿3月26日供稱時任宏福選區議員黃碧嬌曾代要求法團告法團主席的人代付堂費；圖為今年1月6日大埔區議會開會，民建聯區議員黃碧嬌有出席。（資料圖片/梁鵬威攝）

翻查判案書，宏福苑一名居民劉文光曾於2012年向土地審裁處提告宏福苑2005/2006及2006/2007兩個年度的法團主席黃屏屏，第六至七屆主席冼城焯以及業主立案法團。提告人指劉文光2006年單位污水倒灌，黃屏屏未有為他向保險公司跟進污水事故的索償，另指業主立案法團須為污水事故負責，要求賠償3.5萬元。

案件在2014年6月6日審訊，土地審裁處於同月16日頒判案書，指鑑於申請人未能成功舉證，案件申請應予以撤銷。土地審裁處亦命令劉文光須為黃屏屏及業主立案法團支付訟費。至於對冼城焯的內容，判案書中未提及劉文光提告的原因。

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