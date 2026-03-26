宏福苑八旬婦作供後庭外勸讀《增廣賢文》　寄語：拎個心做好自己

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有九名宏福苑居民被傳召作證人。火災中死裏逃生的宏泰閣85歲居民冼善卿作供憶述當日逃生經過，消防員帶她逃生時遇「大公仔（遺體）」向當日的消防員和接線警察致謝。



中午休庭期間步出會場會見傳媒時，冼再次感謝救援人員，又寄語：「如果我哋大家都拎個心做好自己一個人，社會肯定無咁多唔好嘅事情發生。」並介紹在場記者閱讀《增廣賢文》，「你讀熟佢，你就識得點樣去做人」。其後再回應前大埔區議員黃碧嬌代居民付3萬元堂費一事，坦言：「我都唔同意，我都無話可說囉。」



冼善卿中午休庭期間步出會場會見傳媒及回答問題。（鄭子峰攝）

場外再次感謝4名消防員：我好多謝佢哋救返我條命

冼善卿在場外再次感謝救援人員，並指靠消防處及警方協助才撿回一命。她在鏡頭前多謝4位將她救離火場的消防員：「我唔識佢哋係邊個，我今日喺你哋鏡頭前，話畀佢哋四個知，我好多謝佢哋救返我條命！」

問到認為政府是否有缺失，冼善卿表示：「老實講，我哋係人，個個都有兩隻眼，都係望向前邊，呢度（左右兩邊）視覺就會錯失㗎啦。唔好怪人追問乜嘢，因為佢睇唔到，睇到咪講囉，睇唔到咪諗囉，咁呢度就係距離問題。」

「拎個心做好自己一個人，社會肯定無咁多唔好嘅事情發生」

被問到過去曾任法團委員，見到居民曾出過力，但仍無法避免悲劇發生，未來要如何避免同類事件發生，冼善卿自言沒讀過幼稚園， 亦無小學證書：「呢啲咁深奧嘅問題我唔識答， 但我覺得做人要盡本份，如果一個人有詭計去籌劃一件事，如果你唔係有嗰種知識嘅人，係無辦法分辨得到對錯嘅。」

冼善卿接著寄語：「如果我哋大家都拎個心做好自己一個人，社會肯定無咁多唔好嘅事情發生。」她又介紹在場記者閱讀《增廣賢文》，形容這本包含許多知識，「你讀熟佢，你就識得點樣去做人」。

對於出席聽證會，她認為這只是在盡公民義務，並非想從中獲得甚麼，而是希望將自己在火警中死裏逃生的經驗及應對心態分享給公眾。

冼善卿寄語：「如果我哋大家都拎個心做好自己一個人，社會肯定無咁多唔好嘅事情發生。」（鄭子峰攝）

火警後首次見到單位情況 曾擔心女兒珍藏黑膠唱片被毀

至於火警後首次從相片中看到自己居住單位的損毀情況，冼善卿表示早前曾因屋苑災後發生竊案已曾到警署備案，警員曾上樓查看並告知其單位大致完整，僅近窗位置有燒過的痕跡。

她坦言當時聞言一度十分擔心：「我話吓，咁燒過咪好弊？因為我兩個女有好多珍貴嘅黑膠唱片，咁咪攣晒都有份？」幸好後來從相片中確認，只有窗簾嚴重熏黑。

自言不同意黃碧嬌代居民付庭費 此後甚少接觸

曾任宏福苑業主立案法團委員的冼善卿，被追問黃碧嬌代付庭費一事時，她再次解釋曾有居民屢向廉署誣告法團主席無果後，仍堅持入稟法庭控告時任法團主席。當時冼善卿曾勸告該居民，並建議對改控管理公司或整個法團。惟該居民沒有聽從，最終敗訴並面臨3萬元的堂費，更面臨被「釘契」的風險。冼善卿續指，當時黃碧嬌介入事件，聲稱會代付該筆3萬元堂費。冼直言對黃碧嬌的做法不同意，而自該事件發生後，黃碧嬌亦甚少再與她接觸。

被問到黃碧嬌是否曾牽涉法團收集授權票的風波，冼善卿表示只屬道聽塗說，自己並未親身接觸過，亦無人要求她簽署授權票。她補充，以往法團開會處理維修或污水渠等專項時，均會按程序邀請民政署及當區區議員包括區鎮樺、胡建民及黃碧嬌出席，以獲取專業意見，期間並未察覺有其他明顯不恰當的事件發生。

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