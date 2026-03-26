宏福苑｜外牆清潔工天台逃生翌日始獲救　安全堂無提火災應對

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，有外牆清潔工人作供時憶述，大火當日在宏昌閣棚架工作，聽到地下有人叫火燭，聞到微微燒膠味道，與另一工人爬上天台逃生，直至翌日才獲救。她又提到獲安排上「安全課」，只提過安全帶使用，亦不要吸煙，但無提過火災時如何應對。



外牆清潔工人黃足蓮大火當日往天台逃生，翌日始獲救。(任葆穎攝)

外牆清潔工人黃足蓮，任職12年「洗石」師父，由朋友「友哥」介紹，做散工，日薪出糧。她最先在11月14日及15日，在宏福苑工作，先上約上一小時的「安全課」。黃稱，課堂提到，工人上棚架時，要配帶安全帶，戴好安全帽，亦提醒勿吸煙，但無提過火災如何應對。

她又憶述，管工「賴總」提過可經生口出入，但沒有解釋「生口」如何用，而她大部份時間都在天台落棚。她續指，「賴總」會管理員工上班情況，不過她工作時，只見過他一次，對方從沒巡視。

黃足蓮指，宏福苑洗牆工作於11月17日開始，首日由宏昌閣開始「洗石」。她說，無見過工人吸煙，「打個招呼早晨，都唔知佢姓乜名乜，賴總就見過一次。」

宏福苑大火當日，即11月26日，黃足蓮在宏昌閣棚架工作，聽到地下有人叫火燭，聞到微微燒膠味道，於是與「友哥」爬上天台逃生，直至翌日才獲救。期間，她一度想經後樓梯離開，因充斥許多煙，所以此路不通。