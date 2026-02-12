公屋輪候時間去年第四季維持5.1年　等候入住傳統公屋反升有原因

房屋局今日（12日）公布最新公屋平均輪候時間，截至今年12月底，在過去12個月獲安排入住傳統公共租住房屋或「簡約公屋」的一般申請者，即家庭申請者及長者一人申請者的公屋綜合輪候時間依然維持在5.1年；自首個「簡約公屋」項目於2025年第一季開始編配入住以來，獲安排入住「簡約公屋」的一般申請者的輪候時間平均僅為3.2年，局方稱充分突顯「簡約公屋」不僅改善了低收入家庭的居住環境和質素。



不過，在2025年第四季獲安排入住傳統公屋單位的一般申請者中，平均輪候時間較上一季輕微上升0.1年至5.6年；當中，長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升0.2年至3.9年。局方解釋，該季一般申請者中，約七成入住市區或擴展市區單位，這些都是非常受申請者歡迎的區份，因而輪候時間比新界長約兩年之多。

