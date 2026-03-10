公屋入息限額2026｜房委會建議曝光　平均升2.8%　5人戶升幅最多

房委會完成公屋入息和資產限額最新檢討，建議2026/27年度公屋入息和資產限額分別平均上調2.8%和1.4%。在入息限額方面，各類家庭建議增幅介乎1.1%至3.9%，增幅最多為五人家庭，增加1,500元至40,150元；資產限額方面，一人家庭至十人或以上家庭建議限額介乎295,000元至974,000元，增加4,000元至1.3萬元不等。公屋入息限額2026最新建議，一文看清。



房委會完成公屋入息和資產限額最新檢討，建議2026/27年度公屋入息和資產限額分別平均上調2.8%和1.4%。（資料圖片）

公屋入息限額2026：

房委會完成公屋入息和資產限額最新檢討，建議2026/27年度公屋入息限額平均上調2.8%。

公屋資產限額2026：

房委會完成公屋入息和資產限額最新檢討，建議2026/27年度公屋入息和資產限額分別平均上調2.8%和1.4%。

房委會資助房屋小組委員會將於3月26日開會討論公屋入息和資產限額最新檢討建議。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會3.26討論建議

根據房屋局向立法會提交文件，房委會資助房屋小組委員會在參照甲類消費物價指數等因素後，建議2026/27年度公屋入息和資產限額分別平均上調2.8%及1.4%。房委會資助房屋小組委員會將於本月26日舉行的會議上，討論有關建議。

5人家庭入息限額增至$40,150

根據建議，5人家庭入息限額增幅最高，達到3.9%，由38,650元增加1,500元至40,150元；2人家庭入息限額會加450元至20,680元，增幅為2.2%；4人家庭入息限額就加1,020元至32,020元，加幅為3.3%。1人家庭的入息限額增幅最細，為僅1.1%。

資產限額平均加1.4%

資產限額方面，房屋局建議跟隨甲類消費物價指數過去一年的1.4%增幅，以調整現行的公屋資產限額。當中1人家庭由29.1萬元增至29.5萬元；2人家庭由39.4萬元增至40萬元；3人家庭由51.4萬元增至52.1萬元；4人家庭由60萬元增至60.8萬元。

富戶入息和資產限額將會相應調整

「富戶」方面，房委會指「富戶政策」下的入息及資產限額是公屋入息限額的倍數，每年會按經修訂的公屋入息限額而作出相應調整，若2026/27年度建議的公屋入息限額獲得通過，「富戶政策」下的入息和資產限額將會相應調整。