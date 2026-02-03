濫用公屋｜「篤灰獎」首年25人獲獎金　上年度首8個月收回1500伙

政府去年一月推出「舉報濫用公屋獎」。房屋局今日（3日）表示，截至今年1月，共有25宗個案的舉報人士獲頒獎勵金及感謝狀。2025/26年度首八個月，當局收回單位數逾1,500個單位。



另外，簡樸房條例3月實施，早前長沙灣義華大廈有劏房戶被迫遷。房屋局局長何永賢表示，當局正向受影響劏房戶提供協助，包括舉辦兩次「睇樓團」，相信對一些不願入住新界區過渡房屋的租戶可能會「開拓咗新天地」。



新蒲崗東匯邨。（資料圖片）

立法會房屋事務委員會今日舉行會議，房屋局署理常任秘書長/副秘書長章景星表示，今屆特區政府上任起，至今已收回9,800個公屋單位，以每個新單位成本100萬元計，節省約98億元。

當局提交文件則顯示，年度內因濫用公屋和違反租約/政策收回單位數目，由2022/23年逾2,000個單位增至2024/25年度的逾3,000伙，而2025/26年度截至去年11月30日，收回單位數目則是逾1,500個單位。

另外，截至今年1月，共有25宗個案的舉報人士獲頒獎勵金及感謝狀，章景星指在「多重手段」下，當局收回單位數目逐年上升。舉報人可獲3,000元獎勵金​。

房屋局局長何永賢表示，當局6隊社區服務隊正向義華大廈被迫遷劏房戶提供協助，包括舉辦兩次「睇樓團」。（立法會直播截圖）

長沙灣義華大廈早前有劏房戶被迫遷，社福界立法會議員陳文宜關注房屋局對受影響劏房戶的支援。房屋局局長何永賢表示，全部6隊社區服務隊正向受影響劏房戶提供協助，他們暫時已舉行兩次「睇樓團」，又指有業主對新界區過渡房屋的選址有顧慮，認為「睇樓團」有助讓他們更了解它們的交通配套，甚至可能「開拓咗新天地」。

何永賢又表示，若有劏房戶希望找私樓，當局已與地產代理商總會溝通，希望他們協助「搵盤」。她又重申若租戶合資格，可申請簡約公屋。

九龍中議員楊永杰、民建聯港島西議員陳學鋒等則關注當局何時及如何重推租置計劃。何永賢指，有人希望重推，亦有人希望考慮公共資源，房委會每年均會向居民了解置業的意願，現時仍在研究如何處理過去「租置計劃」未能售出的約三萬個單位，以及是否向計劃加入更多屋邨等，今年內會公布研究結果。

有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（羅日昇攝）