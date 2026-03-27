宏福苑居民返單位執拾安排下午公布 每戶或准逾二人及逾1.5小時
撰文：韋景全
出版：更新：
大埔宏福苑火災發生至今滿四個月，屋苑未解封，四個月來只有無受波及的宏志閣居民去年12月初曾獲准上樓收拾1.5小時。
領導的「緊急支援及募捐工作組」的政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今午（27日）將公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排，如當局早前所言，政府會如期安排下月中下旬，讓居民返回單位。
有報道引述消息指，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。
如期4月中下旬讓居民短暫返回單位 今次安排不包括宏志閣
有報道引述消息指，預料如期4月中下旬讓居民短暫返回單位安排，不包括去年12月3日已有一次安排、未受火災波及的宏志閣。至於其餘7座會分三輪上樓，每輪包括兩至三座，損毀最嚴重的宏昌閣、宏泰閣、宏新閣居民不會在同一輪上樓，以便編排充足人手支援居民。
政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今午將公布有關安排，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。至於分三輪上樓安排，有報道至料整個安排或長達逾10日，每輪返回單位日數，約為3至6日。
宏福苑大火︱居民聯署去信特首等官員 盼出售業權前回家執拾財政預算案｜預留40億元收購宏福苑業權 3億元助推加強版招標妥財政預算案交代宏福苑撥款 黃偉綸稱收購業權方案不能無了期等待宏福苑宏志閣安排｜麥美娟指居民回家須解決3大問題 公契最複雜宏福苑大火｜政府不收宏志閣業權 麥美娟料居民3至4個月後可回家