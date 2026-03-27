宏福苑居民返單位執拾安排下午公布　每戶或准逾二人及逾1.5小時

大埔宏福苑火災發生至今滿四個月，屋苑未解封，四個月來只有無受波及的宏志閣居民去年12月初曾獲准上樓收拾1.5小時。



領導的「緊急支援及募捐工作組」的政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今午（27日）將公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排，如當局早前所言，政府會如期安排下月中下旬，讓居民返回單位。



有報道引述消息指，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日至今滿四個月，據悉，由政務司副司長卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日（27日）公布宏志閣以外七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。（資料圖片/夏家朗攝）

如期4月中下旬讓居民短暫返回單位 今次安排不包括宏志閣

有報道引述消息指，預料如期4月中下旬讓居民短暫返回單位安排，不包括去年12月3日已有一次安排、未受火災波及的宏志閣。至於其餘7座會分三輪上樓，每輪包括兩至三座，損毀最嚴重的宏昌閣、宏泰閣、宏新閣居民不會在同一輪上樓，以便編排充足人手支援居民。

去年12月3日，宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品，也是至今唯一的一次。（資料圖片/梁鵬威攝）

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今午將公布有關安排，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。至於分三輪上樓安排，有報道至料整個安排或長達逾10日，每輪返回單位日數，約為3至6日。

2026年2月21日，大埔宏福苑已大致拆除半數棚架。其中宏仁閣棚架仍在拆卸中。（資料圖片／夏家朗攝）