宏福苑｜將公布居民上樓執拾安排 每戶或准逾二人及多於1.5小時
撰文：韋景全
出版：更新：
大埔宏福苑火災發生至今滿四個月，屋苑未解封，四個月來只有無受波及的宏志閣居民去年12月初曾獲准上樓收拾1.5小時。
據悉，由政務司副司長卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日（27日）公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排，如當局早前所言，政府會如期安排下月中下旬，讓居民返回單位。
有報道引述消息指，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。
如期4月中下旬讓居民短暫返回單位 不包括宏志閣
有報道引述消息指，預料如期4月中下旬讓居民短暫返回單位安排，不包括去年12月3日已有一次安排、未受火災波及的宏志閣。至於其餘7座會分三輪上樓，每輪包括兩至三座，損毀最嚴重的宏昌閣、宏泰閣、宏新閣居民不會在同一輪上樓，以便編排充足人手支援居民。
據悉，卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日有關安排，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。至於分三輪上樓安排，有報道至料整個安排或長達逾10日，每輪返回單位日數，約為3至6日。
宏福苑大火︱居民聯署去信特首等官員 盼出售業權前回家執拾財政預算案｜預留40億元收購宏福苑業權 3億元助推加強版招標妥財政預算案交代宏福苑撥款 黃偉綸稱收購業權方案不能無了期等待宏福苑宏志閣安排｜麥美娟指居民回家須解決3大問題 公契最複雜宏福苑大火｜政府不收宏志閣業權 麥美娟料居民3至4個月後可回家