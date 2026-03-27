宏福苑｜將公布居民上樓執拾安排　每戶或准逾二人及多於1.5小時

大埔宏福苑火災發生至今滿四個月，屋苑未解封，四個月來只有無受波及的宏志閣居民去年12月初曾獲准上樓收拾1.5小時。



據悉，由政務司副司長卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日（27日）公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排，如當局早前所言，政府會如期安排下月中下旬，讓居民返回單位。



有報道引述消息指，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日至今滿四個月，據悉，由政務司副司長卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日（27日）公布宏志閣以外七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。（資料圖片/夏家朗攝）

如期4月中下旬讓居民短暫返回單位 不包括宏志閣

有報道引述消息指，預料如期4月中下旬讓居民短暫返回單位安排，不包括去年12月3日已有一次安排、未受火災波及的宏志閣。至於其餘7座會分三輪上樓，每輪包括兩至三座，損毀最嚴重的宏昌閣、宏泰閣、宏新閣居民不會在同一輪上樓，以便編排充足人手支援居民。

去年12月3日，宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品，也是至今唯一的一次。（資料圖片/梁鵬威攝）

據悉，卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日有關安排，今次會容許一戶有多於兩人一同上樓，逗留時間亦比宏志閣之前的1.5小時長，亦會派專業人員作情緒支援，多個部門都會調動資源協作。至於分三輪上樓安排，有報道至料整個安排或長達逾10日，每輪返回單位日數，約為3至6日。

2026年2月21日，大埔宏福苑已大致拆除半數棚架。其中宏仁閣棚架仍在拆卸中。（資料圖片／夏家朗攝）