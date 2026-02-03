勞工處周四、五辦中高齡招聘會 逾半職位毋須相關經驗 即睇工種
撰文：吳美松
出版：更新：
勞工處將於本周四及周五（2月5日及6日），在旺角麥花臣場館舉行「職．起飛」中高齡招聘會，共提供逾2,900個不同行業的職位空缺，當中約87%為全職空缺，約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。招聘會費用全免，每日截止入場時間為下午5時。
勞工處今日（3日）表示，將於本周四及周五（2月5日及6日），在旺角麥花臣場館一樓舉行「職．起飛」中高齡招聘會，為期兩日，共有超過60間機構參加，合共提供逾2，900個不同行業的職位空缺，其中近2，100個來自飲食業、零售業、運輸業及地產和物業管理業。
招聘會每日分別有約30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別包括會計主任、文員、高級生產技術員、工程主任、助理維修主任、機場地勤服務大使、路軌技工、碼頭水手、行李條碼掃描員、保健員、按摩師、康體助理、餐廳經理、咖啡師、廚師、收銀員、保安員和的士司機等。
處方又稱，在是次招聘會中，約87%為全職空缺，大部份月薪介乎12,000元至23,000元。約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。
招聘會費用全免，每日上午11時至下午5時半，截止入場時間為下午5時。
