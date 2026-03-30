荃灣潮州公學申改名　611靈糧堂稱獲經營權　辦學團體指不會轉手

正申請改名的資助小學荃灣潮州公學，爆辦學經營權爭議。宗教團體611靈糧堂自2025年底起，多次稱已取得學校的完整經營權，學校現申請改名為「荃灣潮州福利會生命樹小學」，名稱亦與教會營辦的幼稚園相似。該團體的一名牧師已獲委任為學校校監，及辦學團體校董。

辦學團體荃灣潮州福利會回覆稱，「沒有、亦不會把學校轉交其他辦學團體營辦」，校監是按既定機制委派出任，但無回應和611靈糧堂的關係、教會為何聲稱已接手經營權等問題。611靈糧堂無回應記者查詢。

教育局回覆指，正按《教育條例》處理荃灣潮州公學改名申請，但未收到更換辦學團體的申請，如發現違規，定必會嚴肅跟進。



荃灣潮州公學，位於荃灣海壩街。（梁鵬威攝）

申請改名「荃灣潮州福利會生命樹小學」

荃灣潮州公學於2025年12月宣布，向教育局申請改名為「荃灣潮州福利會生命樹小學」，並於Youtube頻道上載影片。

辦學團體荃灣潮州福利會會長林傑虎在片中稱，認為學校立60周年是「一個適合時間去改變校名」，認為名字加入「生命樹」可彰顯學校未來再發展里程碑，「讓小朋友有烙印我是一棵生命樹」。學校前校監蔡文治則指，改名顯示學校與「上一代潮州公學」有分別，讓外界認為他們有心改革學校。

荃灣潮州公學的校監許靜，是宗教團體611靈糧堂的牧師。（荃灣潮州公學Youtube影片截圖）

新名與611靈糧堂幼稚園相近 牧師任校監、校董

學校欲使用的新名稱，亦與由611靈糧堂辦學的「611生命樹幼稚園」相似，611靈糧堂的Facebook專頁當時亦有分享荃灣潮州公學宣布改名的Youtube片段。影片中被指是荃灣潮州公學的校監許靜，是宗教團體611靈糧堂的牧師，她於2024年1月登記為學校法團校董會的「辦學團體校董」，但教育局網站列出的註冊學校資料，並無顯示該校校監身份。

學校申請改名的Youtube片段現已被設定為不公開。雖然影片並無交代改名決定及辦學團體與611靈糧堂的關係，但該教會自2025年起就多次聲稱已接手經營荃灣潮州公學。

611靈糧堂的影片稱已接手辦學權，並展示荃灣潮州公學校長李育珍（左二）、教會牧師張恩年（右二）及其妻陳培南（右一）於校內的合照。（611靈糧堂Youtube影片截圖）

611靈糧堂多次稱接手經營 2025年9月已入校管理

2025年10月，611靈糧堂Youtube頻道上載一條名為「生命樹教育持續開展」的影片，稱該團體會營辦小學，並展示荃灣潮州公學的照片。611靈糧堂牧師張恩年在片中稱，是從辦學團體接手學校，「他請我們去幫忙」，又稱於2025年9月將「生命樹教育」放入該校後，「跟上一個學期完全不同」。

影片中另一名稱是張恩年門徒的人指，與該校已合作兩年，形容「對方主動搵我地，唔係我地搵佢」，又指教會和對方建立愛和信任，「新學年佢就將學校嘅管理交畀我哋」。

教會牧師張恩年在稱，已從辦學團體接手學校。（611靈糧堂Youtube影片截圖）

牧師稱辦學團體主動向教會求助

2026年2月，611靈糧堂再上載影片，張恩年在講道中稱和荃灣潮州公學辦學團體合作，「佢哋將整個經營權畀晒我哋，叫我哋、求我哋幫助佢」。他稱該宗教團體過往曾有辦學的想法，形容荃灣潮州公學的出現是out of the blue（突然），「從天上降落嚟畀我哋」。

張恩年又指，過往611靈糧堂以往參加年宵，需以數萬元向食環署投標荃灣沙咀道遊樂場年宵市場攤位，惟2026年可以在荃灣潮州公學的操場辦年宵，位置良好，面積亦大，他多次形容是「神蹟」。

至於荃灣潮州公學校監、牧師許靜，她亦曾在教會活動中宣傳學校的新春年宵活動，呼籲出席者購買遊戲券，為學校的教育基金籌款，稱善款可用於為學校操場安裝冷氣。

荃灣潮州公學辦學團體荃灣潮州福利會會長林傑虎。（荃灣潮州公學Youtube影片截圖）

辦學團體稱不會轉手 無回應與教會關係

荃灣潮州公學是資助小學，辦學團體為荃灣潮州福利會有限公司，現時的四名董事為會長林傑虎、學校前校監蔡文治、陳創成及黃啓昭，並未見611靈糧堂牧師加入。荃灣潮州福利會的財務報表顯示，有成立潮州公學基金，該基金於2024年的儲備為17.3萬元。

荃灣潮州福利會及荃灣潮州公學回覆指，荃灣潮州福利會有限公司為學校的辦學團體，該會沒有、亦不會把學校轉交其他辦學團體營辦。荃灣潮州福利會已諮詢持份者，並按既定程序向教育局申請為學校更改校名，該會亦稱學校現任校監許靜是按既定機制委派出任。

荃灣潮州福利會及荃灣潮州公學重申更改校名不會影響學校的日常運作。不過，辦學團體並無回應和611靈糧堂的關係，及為何教會稱已接手小學經營權等問題。

《香港01》曾以電郵和611靈糧堂查詢，無收到回覆。

荃灣潮州公學，位於荃灣海壩街。（梁鵬威攝）

教育局無收更換辦學團體申請：如違規定必嚴肅跟進

教育局回覆指，荃灣潮州公學的辦學團體為荃灣潮州福利會有限公司，局方未有收到有關更換辦學團體的申請。如教育局發現有任何違規情況，定必會嚴肅跟進，局方會與學校保持緊密聯繫，提供適切意見與支援。

教育局現正按《教育條例》處理荃灣潮州公學更改學校名稱的申請。註冊學校欲改名，校監必須提出書面申請，並提交相關文件以作補充，當中包括相關諮詢記錄及會議紀錄等證明文件。局方收妥所需資料及文件後，會按既定機制及每間學校的實際情況處理及審批，準則包括建議註冊的名稱是否適合，以及會否與另一間學校或已被取消註冊的學校的名稱相同或類似等。

為符合《教育規例》第66條的規定，教育局常任秘書長已給予學校批准進行某類籌款活動，例如籌款活動須與學校本身發展需要相關。如學校進行籌款活動，必須遵從上述有關向學校的學生募捐的規定。教育局會透過巡查、日常接觸、核查學校財政報告等，了解學校的的財務運作情況，適時提供建議和指示。