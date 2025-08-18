蔡若蓮：「借殼辦學」零容忍 設突擊巡查小組下月完成首輪行動
撰文：陶嘉心
出版：更新：
近期有私立學校被指違規與第三方機構協作「借殼辦學」，教育局局長蔡若蓮表示，「借殼辦學」問題不能接受，對此零容忍。她又指，當局即時嚴肅跟進，成立「突擊巡查小組」，查核學校，預料下月完成首輪行動，期望措施可以加強質素監管，提升家長信心。
教育局局長蔡若蓮接受香港電台訪問表示，有個別學校假借第三方合作辦學名義，為並非在本地的學生提供課程，當局即時嚴肅跟進，發現有學校管理非常混亂，已要求即時停運和招生，並全面檢視現行制度，堵塞以往私校規管漏洞。
蔡若蓮強調，「借殼辦學」問題不能接受，對此零容忍，又透露當局已成立「突擊巡查小組」，小組由具有管理學校經驗的專業職系人員組成，會查核學校學籍資料、學生人數和出席率、教師註冊和場地安全等。目標9月完成第一輪針對較高危個案的巡查，對象為營運、財政或收生方面曾出現困難的學校。第二輪巡查則針對有可能出現收生等困難的次高危學校，預計10月完成。
當發現懷疑違規情況，當局會勒令學校短期內改善和提交報告，執法部門會跟進涉嫌違法個案。至於受查的學校會否有申辯機會，蔡若蓮說，當局會就懷疑違規學校提交的報告和證據解釋作判斷。
她表示，如果有不良機構故意誤導家長或學生，在有足夠證據後，會即時停止該校招生註冊。教育局又與內地相關部門有訊息情報交流機制，當發現涉及違規或欺詐行為，會轉介執法部門跟進。她期望措施可以加強質素監管，提升家長信心。
另外，教育局目標在新學年設立「合規私校名冊」，對私立學校的辦學守則有更明確要求，願意承諾遵守法規的學校會被納入名冊，供家長參考，免受誤導，當局亦會加強對津貼或直資學校的相關規管。
崇正中學借殼｜深圳摘星展示管理公司授權書 校長稱不識簽名人崇正中學校長首回應借殼：找出搞事的人 深圳摘星：「黃了？」崇正中學涉違規「借殼」予內地DSE班 紫荊書院撇清關係內地補習社「借殼」崇正中學辦DSE班學費19萬 教育局籲勿上當借殼辦學爭議背後 13萬人才子女來港 收緊本地生政策引販賣焦慮借殼辦學｜蔡若蓮與學界召特別會議 強調違規會依法嚴懲害群之馬教育局：學生不能同時持多於一所公營中學學籍 嚴肅處理借殼辦學借殼辦學如同警號 兩地融合不能失序崇正中學借殼辦學｜梁振英轟｢有錢就有鬼推磨｣ 吸人才要不違初衷崇正中學借殼｜揭背後牽線公司為紫荊書院關聯股東 有同款授權書