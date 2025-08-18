蔡若蓮：「借殼辦學」零容忍　設突擊巡查小組下月完成首輪行動

近期有私立學校被指違規與第三方機構協作「借殼辦學」，教育局局長蔡若蓮表示，「借殼辦學」問題不能接受，對此零容忍。她又指，當局即時嚴肅跟進，成立「突擊巡查小組」，查核學校，預料下月完成首輪行動，期望措施可以加強質素監管，提升家長信心。



教育局局長蔡若蓮接受香港電台訪問表示，有個別學校假借第三方合作辦學名義，為並非在本地的學生提供課程，當局即時嚴肅跟進，發現有學校管理非常混亂，已要求即時停運和招生，並全面檢視現行制度，堵塞以往私校規管漏洞。

蔡若蓮強調，「借殼辦學」問題不能接受，對此零容忍，又透露當局已成立「突擊巡查小組」，小組由具有管理學校經驗的專業職系人員組成，會查核學校學籍資料、學生人數和出席率、教師註冊和場地安全等。目標9月完成第一輪針對較高危個案的巡查，對象為營運、財政或收生方面曾出現困難的學校。第二輪巡查則針對有可能出現收生等困難的次高危學校，預計10月完成。

當發現懷疑違規情況，當局會勒令學校短期內改善和提交報告，執法部門會跟進涉嫌違法個案。至於受查的學校會否有申辯機會，蔡若蓮說，當局會就懷疑違規學校提交的報告和證據解釋作判斷。

她表示，如果有不良機構故意誤導家長或學生，在有足夠證據後，會即時停止該校招生註冊。教育局又與內地相關部門有訊息情報交流機制，當發現涉及違規或欺詐行為，會轉介執法部門跟進。她期望措施可以加強質素監管，提升家長信心。

另外，教育局目標在新學年設立「合規私校名冊」，對私立學校的辦學守則有更明確要求，願意承諾遵守法規的學校會被納入名冊，供家長參考，免受誤導，當局亦會加強對津貼或直資學校的相關規管。