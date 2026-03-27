宏福苑居民執拾安排｜須戴安全帽手套上樓　有物品遺失可即場報案

政府今日（27日）公布宏福苑七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。每戶預先登記人士，將在社工陪同下，到廣福社區會堂登記，在警隊或民安隊員陪同下，進入屋苑範圍和上樓，同時會獲派發安全帽、防刮手套和口罩。



由於升降機停止運作、需徒步上樓 ，政府不建議年紀大的長者上樓。如居民上樓後懷疑有物品遺失，可即場報案。另外，政府已安排免費接駁巴士，接載居民往返宏福苑及大埔墟港鐵站；駕駛人士則可透過「一戶一社工」預約車位，屆時可免費使用宏福苑內的停車場。



2026年2月21日的宏福苑。（資料圖片／夏家朗攝）

去年12月3日，宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品，也是至今唯一的一次。（資料圖片／梁鵬威攝）

領導「緊急支援及募捐工作組」的政務司副司長卓永興指，每戶預先登記人士將在社工陪同下，先到廣福社區會堂登記。居民會獲派發安全帽、防刮手套和口罩，並在警員或民安隊員會陪同下進出單位。

有死亡個案或特殊需要的單位，社署會派安全人員陪同。每幢大廈每層、正後門和樓梯有警員看守；由社工、臨床心理學家動員的駐樓層專隊，亦會在每層待命。

需徒步上樓 不建議長者上樓

居民須聽從在場人員指示，不能生火，保障各人人身安全。由於升降機停止運作，居民須徒步上樓，部份人更要走20至30層樓梯。卓永興提醒居民要量力而行，不建議年紀大的長者上樓。

他指，大火後現場環境惡劣，多個政策局已派人力物力，排除安全隱患。七幢樓涉1,700多戶、上樓人數涉7,000多人。上樓期間， 政府每日將出動1,000名來自警務處、房屋署等部門人員參與有關安排。他強調，安排是經反覆討論、合情合理，希望居民盡量配合。

居民上樓後懷疑有物品遺失可即場報案

保安局局長鄧炳強則指，如居民上樓後懷疑有物品遺失，可到宏福苑內的大埔浸信會公立學校地下，該處設有民政事務總署及警務處設置的詢問處，居民可以即場報案。

有免費接駁巴士往返宏福苑及大埔墟站

鄧炳強亦指，政府已安排免費接駁巴士，由當日上午8時15分開始，每15分鐘一班，接載居民往返宏福苑及大埔墟港鐵站。乘車處分別在大埔墟港鐵站B出口，及廣禮樓對出停車場。市民亦可乘搭九巴71K線往返宏福苑，上下車處分別位於廣福街市及廣福商場內的中途站。駕駛人士則可透過「一戶一社工」預約車位，屆時可免費使用宏福苑內的停車場。

政府亦將於寶湖路設置臨時的士站，供乘的士到達的居民使用。離開時，居民則可使用較近的廣福街市臨時的士站。而網約車則可在宏福苑內停車場上落。所有交通安排會連同居民返回單位的安排須知，經「一戶一社工」發放予居民。