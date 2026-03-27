宏福苑｜4.20至5.4 七廈居民可分批上樓執拾 最多逗留3小時

大埔宏福苑火災發生至今滿四個月，屋苑未解封，四個月來只有無受波及的宏志閣居民去年12月初曾獲准上樓收拾1.5小時。領導「緊急支援及募捐工作組」的政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今午（27日）公布，除宏志閣以外，七座大廈居民可於4月20日至5月4日，分批上樓執拾個人物品， 居民最多逗留3小時。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日至今滿四個月，據悉，由政務司副司長卓永興領導的「緊急支援及募捐工作組」最快今日（27日）公布宏志閣以外七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。（資料圖片/夏家朗攝）

部份單位損毀嚴重 只能一名居民進入

卓永興表示，由4月20至5月4日，7幢樓居民可在指定時間分批返回單位， 每個單位可讓四名居民同時進入， 不過，部份單位因局部結構損毀被圍封，則只能有兩名居民進入；少部份單位因被大火燒毀而造成結構重損毀，就只能有一名居民進入。

不計步行上落樓時間， 居民多逗留3小時， 每日分上下時段上樓，上午時段為9時至下午1時，下午是2時半至6時半。

他指，經綜合考慮，除了分幢進入， 每幢會分樓層和單位， 以梅花間竹方式開放，避免樓上樓下或同層居民集中相同時間返回單位。宏新、宏仁、宏建、宏道和宏盛，各用三日時間完成上樓， 每日上下兩時段共開放十幢樓。

宏昌及宏泰閣的大火燒毀情況更為嚴重，居民需要更多支援， 當局會開放5個樓層，兩幢大廈各用六日時間完成上樓。開放安排分兩輪， 首輪是4月20日至4月22日，最先開放宏新閣。第二輪為4月23日至4月28日開放宏昌及、宏仁及宏道閣；4月29日至5月4日將開放宏泰、宏建、宏盛閣。7幢大廈將於15日內完成上樓。（詳見另稿）

7幢大廈居民分批上樓時間表：

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣



政府會透過一戶一社工通知上樓日期， 並協助預先登記資料、發放上樓須知，以及講述單位情況，如單位嚴重損毀，社工會向居民出示相片，讓居民有心理準備，包括會否考慮授權讓合適親友代勞。

屋苑一、兩日內棚架全拆走 須經有蓋安全通道進出

鄧炳強表示，會在現場設聯合指揮中心，由警務處統籌。居民登記，警員和民安隊人員會有人陪同。為確保居民不會行錯樓層，並提供緊急支援，樓層上會有民安隊成員提供協助。如居民上樓，懷疑有物品遺失，可到宏福苑入面的大埔浸信會公立學校地下， 該處設有民政事務總署及警務處設置的詢問處，居民可以即場報案。

另外，政府已安排免費接駁巴士，接載居民往返宏福苑及大埔墟港鐵站；駕駛人士則可透過「一戶一社工」預約車位，屆時可免費使用宏福苑內的停車場。（詳見另稿）

何永賢表示，7幢樓受火災波及，棚架受損，過去一段時間拆棚難度高，現時拆棚已進入最後階段，相信需時一兩日後，棚架會完全拆卸。她提醒，雖然已拆棚， 外牆批盪或飾面有下墜風，故要搭建安全通道，提醒居民進入期間要在有蓋安全通道進出。

去年12月3日，宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品，也是至今唯一的一次。（資料圖片/梁鵬威攝）

有報道引述消息指，預料如期4月中下旬讓居民短暫返回單位安排，不包括去年12月3日已有一次安排、未受火災波及的宏志閣。至於其餘7座會分三輪上樓，每輪包括兩至三座，損毀最嚴重的宏昌閣、宏泰閣、宏新閣居民不會在同一輪上樓，以便編排充足人手支援居民。

2026年2月21日，大埔宏福苑已大致拆除半數棚架。其中宏仁閣棚架仍在拆卸中。（資料圖片／夏家朗攝）