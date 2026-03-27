競委會倡修例納民事舉證標準　有議員指有被司法覆核風險

大埔宏福苑大火聽證會昨日（26日）完成首輪第4日聽證會，競爭事務委員會陳辭時指，將提出兩大立法建議，包括在《競爭條例》明確指出競委會的舉證標準應按民事或刑事標準。立法會議員、執業大律師范凱傑今日（27日）指，若降至民事標準，有被司法覆核違憲的風險。他又指，按刑事標準舉證會較難，取決於有何搜證能力，相信有較強的搜證能力配合才可解決問題。



競爭事務委員會在大埔宏福苑大火聽證會上陳辭時指，將提出兩大立法建議，包括在《競爭條例》明確指出競委會的舉證標準應按民事或刑事標準。（資料圖片）

范凱傑在港台節目《千禧年代》中指，競委會現時並無說明舉證是按民事還是刑事標準，但因罰則帶有懲罰性，法庭傾向提高舉證要求至刑事標準。范凱傑表示，刑事標準要求提案人需證明事實毫無合理疑點，在此前提下，若要將違規行為繩之於法會有難度。

他又指，法庭主要考慮《人權公約》，如將具懲罰性的案件轉為按民事標準舉證，或會有被司法覆核違憲的風險。范凱傑表示2026年便有一宗牽涉旅行社的案件，競委會按刑事標準舉證，他認為除非終審法院有判決，才會修例。

立法會議員、執業大律師范凱傑。（資料圖片/夏家朗攝）

范凱傑又說，競委會在獨立委員會聽證會陳詞中只提出觀點，但委員會調查仍在進行中，相信待委員會有結果、有完整意見後，再考慮修例也不遲。

至於圍標等罪行一般屬較難察覺的行為，被問到如改舉證標準是否可行等，范凱傑指按刑事化舉證亦取決於有何搜證能力，需要有較強搜證能力配合才可解決問題；降成民事標準會較易，但要平衡是否需要調整，因《競爭條例》涉較重罰則。他舉例指競委會向涉事人要求取得文件時，需要作書面通知，他認為或可如廉政公署等可突擊搜證，或賦予更大搜證權。

最後，范凱傑認為如要修列，應綜合全面檢視，不只考慮圍標罪行，其他如合謀定價、「幽靈標」等亦要全盤檢視。

▼ 2026年3月26日 大埔宏福苑火災獨立委員會首輪第四場聽證會 ▼

