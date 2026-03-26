今日新聞8分鐘｜宏福苑前司庫憶法團主席敗訴｜地盤工誤觸燈柱亡

大埔回收場火｜附近居民天台逃生：希望快啲冇事

大埔汀角路近鳳園路一個回收場發生爆炸，6人受傷送院，其中63歲男子三級燒傷、58歲男子二級燒傷。火警疏散約100人，在回收場附近村屋居住的張小姐表示，聽到爆炸聲後走上天台逃生，見到火光熊熊感害怕，她向街坊表示：「（火場）啱啱對正我屋企門口嗰度！豈有此理！希望快啲冇事。」離開村後暫不敢回家。

屯馬綫非禮｜大學生認摸兩女臀部 母親鼓勵下自首 認罪候判

港鐵屯馬綫日前有色狼連環摸兩名女子臀部，其中一名受害人被侵犯後，見疑犯性侵另一人，即拍下影片，並放上網。一名大學生今（25日）在西九龍裁判法院承認干犯該兩項非禮罪，求情透露他在母親鼓勵下向警方自首。裁判官陳惠敏指法庭要保護女性在乘坐公共交通時不被侵犯，考慮到被告自首，先為他索取感化和社會服務令報告，押後至4月15日再作判刑。

屯門市廣場企跳︱夫照料病妻不堪壓力 二人同尋短 女兒獲悉報案

屯門市廣場昨晚（25日）一對夫婦在3樓一間日式餐廳外懷疑企圖跳樓，其中一名男子情緒激動、一度跨出欄杆，幸遭保安及途人及時制服，二人送院治理。消息指，71歲女事主患有嚴重糖尿病和柏金遜症，74歲陳翁每天會帶妻子到日間護理服務中心讓中心職員照顧。昨日護理中心職員致電陳翁指妻子出現頭虱，需要待完全康復過後方能返回護理中心，陳翁接過妻子後，二人同到屯門市廣場，並透過手提電話傳送語音訊息告知女兒他們行蹤，透露照料妻子承受巨大壓力，二人打算一同自殺尋短。女兒立即報案，警員接報到場後，最終成功將二人帶回安全地方。

據知，閉路電視片段顯示女事主曾嘗試爬越商場的玻璃欄杆，由3樓跳落地面，但由於其身體情況不佳而未能成功。陳翁亦同樣嘗試爬過商場的玻璃欄杆，但由途人阻止。

梅窩地盤工銀礦灣嬉水後摘野莓觸電亡 機電署調查酒店路燈柱燈帶

一名57歲男子與女同事昨日（25日）休假，在梅窩租住度假屋過夜，在銀礦灣泳灘嬉水後，晚上8時許返回度假屋的路上伸手摘樹上的野莓時，懷疑嬉水後身體仍然濕透，加上手部觸碰到樹旁度假村的路燈桿後觸電昏迷，送往梅窩診所搶救後不治。

機電署人員與警員今日（26日）到場，調查男子入住的海景渡假樂園一個電箱。該個電箱接駁電線，懷疑供電予前往沙灘一條路的8盞燈柱及燈帶。3名相信是死者親友的男女在場協助調查。果樹主人周先生向記者表示，家園種有桑椹樹、人蔘果及大樹菠蘿等，不時有遊人摘去，「由佢啦，佢問我我都摘畀佢㗎，有咩所謂啫，又唔係攞嚟賣。」他未有目擊事發經過，指涉事電燈屬於酒店，安裝至少兩年，着記者小心不要觸碰，免生危險。

宏福苑前司庫憶早年怪事 有居民告法團主席敗訴 黃碧嬌代付堂費

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，居於宏福苑宏泰閣的婆婆冼善卿，曾於十九年前擔任過三屆宏福苑法團管委會的司庫。冼善卿作供指上任之初曾遇到三件奇怪的事，其一是有人要求時任法團狀告時任法團主席貪污，最終法團敗訴，有關律師費由當時為宏福選區的當區區議員黃碧嬌代付。冼善卿在委員會表示「諗極都唔明」，疑惑「係咪真係咁有耐性部署咁耐，奪咗呢個權？」

宏福苑聽證會｜首名打999居民憶接線等好耐 「冇諗過線路繁忙」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有九名宏福苑居民被傳召作證人，另有兩名宏福苑外牆清潔工人作供。

王嘉婉是當日首名報案居民，她作供時憶述當日逃生情況，指第一次打999時線路䌓忙，「咁點解會線路繁忙？我真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙」。她又說希望可找出火警原因，即使機會可能好渺茫。

美陪審團裁定Meta與Youtube社媒成癮案存疏忽 賠償總額600萬美元

美國洛杉磯陪審團3月25日（周三）裁定，Meta以及Google旗下的YouTube存在疏忽，認為其設計的功能具有成癮性，導致一名年輕用戶遭受精神健康損害。Meta與YouTube必須支付補償性賠償金300萬美元，Meta將承擔70%，YouTube則承擔剩餘部分。懲罰性賠償金也為300萬美元，由Meta支付210萬美元，YouTube支付90萬美元。

柯文哲涉京華城及政治獻金等4大案宣判：判監17年 褫奪公權6年

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及的京華城發展項目弊案及政治獻金等其他案件遭起訴4罪，台北地方法院周四（26日）下午一審宣判，合併判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，可上訴。這也意味他將無緣參選2028年台灣的總統大選。

伊朗戰爭｜白宮：特朗普5月14日至15日訪華 將與習近平會面

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月25日公布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前因伊朗戰事延期的訪華行程，已改於5月14日至15進行，中國國家主席習近平將與其會晤。習近平並將於今年稍後時間回訪華府，具體日期將另行通知。 特朗普隨後在社交平台發布相同消息，稱中美代表正為兩國元首的互訪做最後準備工作，他非常期待與習近平共度時光，他相信這將是一場意義非凡的盛會。