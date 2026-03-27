宏福苑︱紅十字會大埔開設社區服務點　長期支援受影響居民

為支援大埔宏福苑大火的受影響居民邁向復元，香港紅十字會宣布將於大埔廣福道開設社區服務點，周四（26日）舉行裝修啟動禮，並正式命名為「大埔．共建坊」。該服務點為紅十字會五年復元援助計劃的重點項目，目標於今年7月正式投入服務，為受影響居民提供適切及持續的社區支援。



圖為2026年3月26日，一眾嘉賓出席「大埔.共建坊」裝修啟動禮。（紅十字會圖片）

圖為2026年3月26日，勞工及福利局局長孫玉菡出席「大埔.共建坊」裝修啟動禮。（紅十字會圖片）

啟動禮由勞工及福利局局長孫玉菡主禮。他表示，受這次火災影響的居民在復元路上，除需要實質的援助，更關鍵的是重建社區連結，讓他們有一個可以聚腳、互相扶持的地方。政府樂見香港紅十字會設立「大埔．共建坊」，為居民提供長期支援，與社會各界共建社區。

香港紅十字會副主席袁漢榮表示，服務點所以名為「大埔．共建坊」，目的不止是提供服務，更重要是「與社區共同建設」，成為一個連結居民、資源與夥伴的共建平台。復元之途漫長，未來數年，香港紅十字會繼續與大埔居民並肩前行。

圖為2026年3月26日，香港紅十字會副主席袁漢榮在活動中致辭。（紅十字會圖片）

服務點選址廣福道 聚焦三大服務範疇

「大埔．共建坊」選址廣福道，是區內居民熟悉而方便的社區據點。服務點由紅十字會跨專業團隊籌劃及跟進，將聚焦三大服務範疇，透過全面綜合服務、主題活動及外展服務，建立社區互助網絡，促進社區共融，提升社區應對緊急事故的能力。

在全面綜合服務方面，專業團隊將識別潛在需要，為受影響居民提供個別跟進，服務包括精神健康及心理支援、防災及備災、社區健康及慢性病管理，以及弱勢社群關懷與共融等。其中，心理輔導是支持居民復元的重要一環，由專業人士及受過培訓的工作人員，按個案需要提供持續跟進。

在主題活動及外展服務方面，「大埔. 共建坊」將成為區內的社區服務平台，居民可免費登記成為會員，使用中心設施及服務。中心投入服務後會舉辦備災、急救等安全教育講座，以及建立多元鄰里關係活動，將服務有系統地帶進社區。

在外展服務方面，「大埔．共建坊」團隊會主動走進社區，接觸有需要的居民，例如行動不便的人士。同時服務點也將連結區內其他服務機構的資源，提升服務的深度與覆蓋面。

圖為2026年3月26日，主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡，在香港紅十字會董事會成員陪同下，聯同政府官員代表參觀「流動情緒支援站」。（紅十字會圖片）

同場介紹「流動情緒支援站」 走訪各區支援居民

啟動禮上，紅十字會亦介紹最新新設立的「流動情緒支援站」。由專業心理支援人士帶領，以流動車形式走訪各區，為居民提供精神健康教育和支援。