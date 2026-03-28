保安局：一名被禁錮緬甸港人獲救昨抵泰國　稱如經歷電影恐怖情節

再多一名在緬甸被禁錮從事非法工作的港人獲救。保安局表示，該名港人獲救後於昨日被送回泰國，目前精神和身體狀況良好，並在當地與家屬團聚。當局引述該名港人表示，過去數日「猶如經歷電影恐怖情節」。保安局專責小組成員會安排該名港人盡快回港，並於返港後跟進調查有關個案。至今尚餘一宗涉及在緬甸港人求助個案待救。



保安局專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，隨即與多方迅速展開聯合營救行動，成功將該名港人救出並順利抵達泰國。圖示獲救港人（左五）在當地與家屬團聚。（保安局提供）

早前接獲該名被困港人救助 當局展開聯合營救行動

保安局表示，保安局專責小組早前接獲一名港人在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，並迅速與多方展開聯合營救行動。參與營救行動的單位包括外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處（駐曼谷經貿辦）及泰國有關當局。

保安局政府保安事務主任陳憲鈞亦率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員於昨日抵達泰國跟進事件。

專責小組與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap（右四）會晤，商討該名港人獲救後的支援安排。（保安局提供）

當局引述獲救港人：「猶如經歷電影恐怖情節」

該名港人獲救後於昨日被送回泰國，他精神和身體狀況良好，專責小組安排他在當地與家屬團聚。當局引述該名港人表示，過去數日「猶如經歷電影恐怖情節」，感謝小組成員親身前往泰國營救他脫困。其家屬亦對於能一家團圓感到欣喜，形容一家人上了寶貴一課。專責小組成員會安排該名港人盡快回港，並會於返港後繼續跟進調查其個案。

當局指，在泰國期間，專責小組與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap會晤，商討該名港人獲救後的支援安排，並與中國駐泰王國大使館人員會面。此外，專責小組亦與駐曼谷經貿辦人員舉行工作會議，了解當地最新情況。

專責小組與香港駐曼谷經濟貿易辦事處人員舉行工作會議，了解當地最新情況。（保安局提供）

尚餘一宗個案待獲救

當局指，執法部門由2024年至今，共接獲32宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，除上述個案外，當中28人已回港及兩人無需進一步協助及跟進。就餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，專責小組會繼續致力跟進，為求助人及其家屬提供適切意見和可行協助。