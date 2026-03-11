荃灣金坊泰國美食結業　積金局收12宗投訴　已就去年欠款入稟申索

總店位於荃灣路德圍的人氣泰國菜餐廳「金坊泰國美食」全線結業，有員工稱自去年12月起一直沒收到薪金，合共被拖欠4萬元，勞工處證實接獲相關僱員求助，其中部份為輸入勞工。



積金局今日（11日）回覆指，至今收到12宗有關金坊拖欠強積金供款的投訴，局方正進行調查，以保障僱員的強積金權益。



另外，積金局亦懷疑金坊在2025年個別月份未有繳交強積金供款及附加費，局方已於今年3月入稟區域法庭代受影響僱員提出民事申索。



人氣泰國菜餐廳「金坊泰國美食」位於荃灣路德圍的總店，3月6日晚上落下捲閘，未有開門營業。(王譯揚攝)

「金坊泰國美食」荃灣兆和街分店貼出暫停營業告示。(王譯揚攝)

董事局向員工發出通告稱通過啟動清盤程序

總店位於荃灣路德圍的人氣泰國菜餐廳「金坊泰國美食」，本月3日向員工發出通告，宣布公司因經營困難，出現嚴重虧損，經董事局開會後一致通過啟動清盤程序。不過，通告上無提及賠償安排，只提醒員工有關欠薪及代通知金等應得款項，可聯絡勞工處求助。

其中一名在「金坊」工作數個月的廣州外勞員工向《香港01》表示，他自去年12月起便一直沒收到薪金，合共被拖欠4萬元，已向勞工處求助。而以他所知，店方亦拖欠多名本地員工及外勞薪金，但他不確定所涉總金額。見另稿

「金坊泰國美食有限公司」於3月3日向員工發出通告，宣布該公司因經營困難，近年面對經濟不景，引致嚴重虧損，經董事局開會後一致通過啟動清盤程序。(受訪者提供)

積金局今年3月入稟代受影響僱員提出民事申索

積金局回覆查指，至今收到12宗有關金坊拖欠強積金供款的投訴，積金局正進行調查，以保障僱員的強積金權益。

積金局又稱，早前曾入稟小額錢債審裁處代受影響僱員向金坊提出民事申索，並成功在聆訊前追回有關欠款。另外，積金局懷疑金坊在2025年個別月份未有繳交強積金供款及附加費，積金局已於今年3月入稟區域法庭代受影響僱員提出民事申索。

勞工處早前表示接獲相關僱員求助，其中部份為輸入勞工，主要涉及欠薪及解僱補償。處方表示正聯繫公司負責人跟進事件。如有其他僱員被拖欠工資或僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科提供資料，該處會提供適切協助。