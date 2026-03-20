GUILT FREE停業｜積金局收兩宗投訴　正要求補交欠款否則入稟申索

【結業潮／GUILT FREE】尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE，開業短短兩個月突然發出停業聲明，有員工向《香港01》表示，共有11名員工均被拖欠薪金，估計涉款14萬元。積金局今日（20日）回應指，收到兩宗僱員投訴，懷疑涉事僱主近期在個別月份未繳交強積金供款及附加費，正要求立刻補交欠款，否則會入稟法庭為受影響員工提出民事申索。



新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE突告停業。（梁偉權攝）

新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE突告停業。（梁偉權攝）

據GUILT FREE向員工發信指，公司正尋求各種方法處理後續安排，包括銀行融資、尋找合適顧問重組公司及合夥經營者等。（員工提供圖片）

尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE開業兩個月結業

尖沙咀人氣健康烘焙店GUILT FREE今年3月13日發出停業聲明，稱公司正尋求各種方法處理後續安排，包括銀行融資、尋找合適顧問重組公司及合夥經營者等。至於員工欠薪及供應商債務等問題，公司將向各持份者進行協商，需要14日時間處理。

至於GUILT FREE為何結業，公司在信中指控負責產品的顧問公司「嚴重失誤」，令公司陷入財困。不過涉事顧問公司回應《香港01》指，GUILT FREE無實質證據證明如何構成「失誤」，質疑對方未有妥善計算成本，例如推出的「舉鐵杯挑戰」就如「每分每秒都派緊錢」。

積金局指，懷疑GUILT FREE近期在個別月份，未繳交強積金供款及附加費。（資料圖片）

積金局︰要求立刻補交欠款 否則提出民事申索

積金局今日回應指，懷疑GUILT FREE近期在個別月份，未繳交強積金供款及附加費，正主動與有關僱主跟進，並要求立刻補交欠款，否則會入稟法庭為受影響員工提出民事申索。另外，積金局至今收到兩宗對有關僱主拖欠強積金供款的投訴，目前正進行調查。