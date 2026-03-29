城大副教授杜渡涉賄賂經紀遭判囚　正候上訴　校方：已暫停其課堂

城大副教授杜渡涉在簽下臨時租約後疑想「撻訂」，故以1,000元叫美聯地產經紀「私了」，圖省卻1.6萬元佣金，遭廉署控以提供利益罪。杜渡早前經審訊被裁定罪成，被判入獄4.5個月，即日獲准保釋，等候上訴。



杜渡在本學期有任教課堂，網上有城大學生指，判刑翌日杜如常上課。城大回覆《香港01》查詢表示，城大支持守法循規，對教職員行為操守有清晰指引。大學已按既定紀律程序處理相關事宜，並已暫停杜渡的課堂。



被告杜渡因賂賄女經紀被裁定罪成。(陳蓉攝)

被告杜渡在看大圍銅鑼灣山路雲頂峰時「撻頂」，之後疑想賄賂經紀免付佣金。（googlemap截圖）

求情稱望可回校授課不想影響擁戴他的學生

辯方律師引述背景報告求情指，被告的社交圈子窄，教職及研究是其生活的全部。被告在其專業領域是精英，曾就讀北京大學，並在芝加哥大學取得博士學位。教學是他的人生目的及存在意義，被告希望可回校面授，不想影響擁戴他的學生。

明白專業領域外有盲點

辯方續指，被告之所以可在自選領域達至精英，反映被告花費大量時間、精益求精。但在離開專業領域的時候，會有許多不知道的盲點，他已明白要不斷警剔自己，要接受其他人的意見。

聲稱文化背景等想歪而犯錯

辯方稱，被告不是壞人，雖然不清楚法律並非辯解理由，望法庭考慮被告只因文化背景、社會疏離及語言隔閡等因素，一時想歪而過失犯錯。

被告任副教授月入14萬

施官判刑時引述背景報告指，被告現年48歲，在內地出生，沒有案底。他早前在外地留學，現職大學副教授，月入14萬。同事形容他勤奮、負責及有才能。

官指被告有進一步試圖說服經紀

就辯方求情所指，本案所涉的金額少，以及被告在短時間內已撤回要求等。施官認為，不能忽視被告非單純提出要求，他曾對經紀表示無需「公對公」，更表示可「私了」及帶經紀到美國，試圖進一步說服經紀，以免卻違約所帶來的法律及經濟後果。被告之所以收回要求，是因為經紀明確表示不可以。施官另提及，本案的歷時未有對被告造成特別的心理壓力。

居港多年難用文化背景作藉口

施官續指，賄賂在香港是嚴重罪行，即使是沒有法律背景的一般市民，亦會對此有一定認知。被告在港定居多年，實在難以文化背景作為藉口。他在作出犯案行為時，必然已意識到犯案會對其工作帶來風險。

仍堅持抗辯說法可見未有真誠悔意

施官斥，被告對感化官陳述時，仍然維持其抗辯的說法，即該1千元是給予涉案經紀的補償，而非賄賂，反映他未有真誠悔意。若賄款最終被接受，會剝削美聯追討款項的權利，遂判囚4.5個月。

美聯經紀鍾芳宙指被告杜渡簽約後反口。(朱棨新攝)

看完美聯樓盤再看中原介紹

處理涉案租約的美聯經紀鍾芳宙早前供稱，被告於2022年11月找她，稱想到沙田銅鑼灣山路18號壹號，雲頂峰的租盤「睇樓」，他們同月6日與單位黃姓任律師的業主見面。被告參觀完一個300平方尺單位後，再經中原地產介紹看屋苑另一個單位。

簽下臨時租約及睇樓紙後要求取消

被告同日表示會租黃的單位，並與鍾代表的美聯簽下寫下臨時租約和「睇樓紙」。因黃急著離開，被告未有即場支付1個月租金和按金共3.2萬元，並自稱大學教授，黃信被告故沒收錢。惟被告同日下午透過微信告知鍾，他不租住黃的單位了，並要求取消臨時租約。

付1千元要求經紀私了

鍾指，若被告要取消臨時租約，都需向黃支付1.6萬元按金，另需向美聯支付1.6萬佣金，合共3.2萬元。被告繼而在訊息稱，希望鍾「以對待朋友方式」處理，和：「給你一千塊補償」，鍾拒絕「私了」。

向經紀稱還是更習慣內地的處置方式

被告又稱「在內地…如果兩個人相互也有一點交情….直接私了，根本不用讓公司知道，我可能還是更習慣像內地那種處置方式….香港什麼都一板一眼，我覺得真的沒必要。」鍾說被告非剛到香港，質疑他為何不用香港的準則，直指說法很荒謬。

案件編號：STCC3709/2025