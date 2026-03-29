復活節清明節黃金周爆外遊潮 孝子賢孫提早一周到墳場拜祭先人
撰文：董素琛
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下周日（4月5日）是清明節，連同期間的復活節及周末，今年港人享有長達五日的黃金周，料爆外遊潮。今午（29日）在將軍澳華人永遠墳場所見，不少人一家大細，攜同祭品及衣紙前來掃墓。有市民指，因清明節正日正在外地旅行，故提早前來拜祭父親，花費逾千元購買祭品。
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將軍澳墳場道路日間禁止車輛使用 電動車名額一早爆滿
清明節前周日，由油塘高超道通往將軍澳墳場的通道於上午5時30分至晚上8時封閉，禁止車輛使用。因應無交通公具上山，部份人選擇乘坐華永會安排的「永懷電動車」（只限長者、孕婦等有需要人士乘坐）。
在約下午1時30分，下山的班次已全部滿額。到來拜祭先人的鍾小姐表示，上山時需排隊輪候約1小時方可上車，但認為等候時間未算太誇張。
孝子：祭祖一年一次 無需特別節儉
許先生以一千多元購買金銀衣紙等，來拜祭亡父。他說清明節正日要到外地旅行，故特意提前來祭拜。經濟不景，會否減少花在祭品上的錢？他則說不會，指祭祖是一年一次的事，無需特別節儉。
上將軍澳墳場須行斜路：如果帶小朋友都唔知點上嚟
楊先生因清明節正日要到內地祭祖，故提早來到將軍澳墳場拜祭祖母。他和楊太太以約一千元，購買燒豬、水果及雞等食品前來拜祭，每年花費的金額相差無幾，「一年一次，慳唔到嘅！」至於無交通工具上山，他們直指不便，「好辛苦呀，如果帶住啲小朋友都唔知點上嚟。」
有市清明節民需回內地祭祀 故提早今日拜祭祖父母
李小姐一行八人前來拜祭祖父母，她表示，因清明節正日要回內地祭祀，故每年均會提早前來祭祖。她花費約400至500元，購買水果、餅乾等前來祭祖，同樣認為此是一年一次的洗費，不必特別節儉。對於無交通工具上山，她笑言「當做下運動都可以嘅」，但認為對長者而言不便。
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