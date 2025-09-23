颱風樺加沙特大風眼．有片｜飛行服務隊定翼機穿越核心：相當震撼
撰文：石國威
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】8號風球生效，超強颱風樺加沙強勢逼近。保安局最新發放政府飛行服務隊定翼機直擊颱風「樺加沙」中心片段，保安局指，定翼機穿越風眼核心，並在穿過風眼瞬間拍攝到樺加沙內部結構，相當震撼。
保安局在Facebook專頁稱，政府飛行服務隊剛剛派出定翼機直擊颱風「樺加沙」中心，收集天氣數據，定翼機更穿越風眼核心，穿過風眼瞬間拍攝到樺加沙內部結構，相當震撼。
穿過暴風中心亦只能捕捉到風眼壁四分之一
貼文指，由於今次颱風威力強大，範圍極廣，穿過暴風中心時亦不足以拍攝到完整清晰風眼，只能捕捉到風眼壁四分之一，「超級誇張」。保安提醒，樺加沙威力巨大，大家謹記密切留意最新天氣消息，做好安全措施。
